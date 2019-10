Enno ging naar het paradijs

Gepensioneerd advocaat Enno van der Schans (74, links) stond in de zomervakantie van 1955 samen met broer Roelof (72, gepensioneerd leraar geschiedenis en tekenen) voor het trapportiek van hun ouderlijk huis op Lunterenstraat 69 in Den Haag.

„We gingen logeren bij meneer en mevrouw Van Boven in Woerden. Dit echtpaar, ze heetten eigenlijk De Way, woonde vroeger in hetzelfde trapportiek boven ons: vandaar hun bijnaam. Een jaar eerder waren we ook in Woerden: een paradijs. Niet de grijze sfeer van onze gereformeerde opvoeding, maar onbezorgd spelen, vissen, timmeren en ’s avonds televisiekijken: verfoeid door onze ouders. Ze kenden elkaar uit Amsterdam. Vader studeerde rechten en ging in de oorlog in Den Haag werken bij het ministerie van Wederopbouw. Over oorlogservaringen – onderduiken voor de Arbeitseinsatz, bombardement op het Bezuidenhout – werd nooit gesproken. Na de bevrijding kregen ze dit huis. Vader werd officier van justitie. Op zondag gingen we twee keer naar de kerk. Het geloof zorgde voor sociale afzondering. Ik speelde met Roelof op straat: stepwedstrijden en stoepbal. Buurtvriendjes had ik niet. Roelof had er één, Sjakie, van dezelfde kerk. Toch moest hij die vriendschap verbreken: Sjakies moeder was gescheiden, wat zouden de mensen denken? Roelof verzette zich. Ik was braaf, volgde de regels en ging vooral mijn eigen gang. Ik speelde piano en las veel: Bob Evers, Arendsoog. Ook bouwden we op onze opklapbedden met dinky toys en kartonnen huisjes werelden die met bedtijd weer moesten verdwijnen. Ons jongere zusje Agnes sliep ook bij ons. In 1957 verhuisden wij naar Scheveningen: een groter huis in een bemiddelder buurt zonder de grijze deken van het geloof. Volgens Roelof brak de zon door. Dat klopt. Ik werd ondeugender, brak met mijn geloof en bleef mijn eigen goddelijke gang gaan.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 22 oktober 2019