Duitse minister van Defensie pleit voor NAVO-veiligheidszone in Syrië

De Duitse minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer wil dat NAVO-landen samen met Rusland en Turkije een veiligheidszone gaan instellen in het noorden van Syrië langs de grens met Turkije. Kramp-Karrenbauer, tevens de leider van de grootste regeringspartij CDU, wil haar plan nog deze week voorleggen aan haar buitenlandse collega’s bij de NAVO.

In Duitsland is verrast en kritisch gereageerd op het idee, dat de minister maandagavond opperde in enkele interviews. Het zou de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog zijn dat Duitsland het initiatief tot een militaire operatie neemt.

Onduidelijk is of AKK, zoals de Duitse minister wel wordt genoemd, steun voor het plan heeft in het kabinet en de Bondsdag. Haar collega van Buitenlandse Zaken Heiko Maas (SPD) was van te voren alleen per sms op de hoogte gesteld. Een anonieme zegsman van zijn ministerie liet in een zuinige reactie weten dat er nog „behoefte aan discussie” is.

Inzet van Duitse troepen moet altijd van te voren goedgekeurd worden door de Bondsdag. Defensie-expert Fritz Felgentreu van coalitiegenoot SPD zegt dat zijn fractie niet is ingelicht door Kramp-Karrenbauer. „Wij zijn sceptisch.”

‘Internationale samenwerking is nodig’

Kramp-Karrenbauer, die in juli als minister is aangetreden, zei maandagavond: „We moeten structuren scheppen die een terugkeer van de vluchtelingen mogelijk maken. Ook moeten we een oplossing mogelijk maken die zorgt voor stabiliteit en veiligheid in de regio.” Ze zei haar voorstel afgestemd te hebben met bondskanselier Angela Merkel. Haar Amerikaanse, Britse en Franse collega’s zou ze geïnformeerd hebben. Rusland en Turkije zouden ook bij het initiatief betrokken moeten worden.

Europese landen, waaronder Duitsland, kunnen volgens Kramp-Karrenbauer niet passief blijven toekijken. „Als we willen dat terrorisme verder bestreden wordt, en als we willen dat mensen vrijwillig in deze regio kunnen terugkeren, dan moeten we een politieke oplossing vinden. En daarvoor hebben we internationale controle en samenwerking nodig.”

In een scherp commentaar schrijft de Süddeutsche Zeitung dat het weliswaar goed is dat Duitsland internationaal meer verantwoordelijkheid neemt, ook op militair gebied, maar dat een zo ingrijpende koerswijziging door de bondskanselier aangekondigd had moeten worden. En niet door een net aangetreden minister, die bovendien als CDU-leider aangeslagen is door aanhoudende kritiek uit haar eigen partij. De commentator vermoedt een binnenlands politiek motief. Dat AKK in één van de interviews Noord-Irak en Noord-Syrië door elkaar haalde, „vergroot niet het vertrouwen dat ze weet waar ze heen wil”.