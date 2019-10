Duitse kunsthandelaar Michael Schultz verdacht van verkoop vervalsingen

De Duitse kunsthandelaar Michael Schultz (1951) is afgelopen donderdag in zijn woning in de Berlijn gearresteerd. Met de verkoop van vervalsingen en het niet leveren van verkochte kunstwerken zou hij verzamelaars voor miljoenen hebben opgelicht. Dat melden diverse Duitse media.

De politie heeft op zeven adressen in Berlijn en Brandenburg bewijsmateriaal in beslag genomen. Schultz is vanwege zijn slechte gezondheid op voorwaarden vrijgelaten. Zijn galerie in de Berlijnse wijk Charlottenburg is met onmiddellijke ingang gesloten.

Het mogelijke bedrog kwam aan het licht toen een verzamelaar een bij Schultz gekocht schilderij van een niet bij naam genoemde schilder aanbood bij een groot veilinghuis. Toen het veilinghuis bij de schilder in kwestie informeerde naar het kunstwerk, zei deze dat hij niet de maker was. Het door Schultz bij het schilderij geleverde certificaat zou vals zijn.

Ook zijn er klachten van verzamelaars die grote bedragen aan Schultz overmaakten voor kunstwerken die vervolgens niet werden geleverd.

Schultz begon in 1986 met de verkoop van hedendaagse kunst. Hij vertegenwoordigde belangrijke naoorlogse Duitse schilders als Georg Baselitz, Markus Lüpertz en A.R. Penck. Ook verkocht hij werk van de Amerikaanse pop-artkunstenaars als Robert Rauschenberg en Andy Warhol en de graffitikunstenaars Jean-Michel Basquiat en Keith Haring. In 2006 en 2007 opende hij dependances in Seoul en Beijing.