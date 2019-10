‘Democratische diabetes’ vreet Zuid-Amerika op

Het ene land geldt van oudsher als het armste van het Zuid-Amerikaanse continent, al bijna veertien jaar socialistisch geregeerd door een oud-voorman van de vakbond van cocaboeren. Het andere land staat te boek als een zeer marktvriendelijk, stabiel ‘Zwitserland’ en wordt sinds een half jaar (weer) bestuurd door een neoliberale miljardair.

Buurlanden Bolivia en Chili zijn erg verschillend. Toch vertonen ze momenteel ook een belangrijke overeenkomst: teleurstelling in de democratie leidt er tot grote maatschappelijke onrust. En daarmee zijn ze niet alleen in de regio.

Begin deze maand werd Ecuador platgelegd door betogers die zich verzetten tegen de (te lang uitgestelde) afschaffing van brandstofsubsidies. Kort daarvoor betuigden Peruanen op straat massaal steun aan hun president die dreigde te worden afgezet door het corrupte Congres (dat hij wil opschonen).

En in Argentinië, dat zucht onder de zoveelste financiële crisis, zijn al het hele jaar regelmatig protesten tegen alle bezuinigingen en hervormingen. De zittende, rechtse president wordt er zondag bijna zeker weggestemd. Buiten Zuid-Amerika was het op het westelijk halfrond ook in Honduras, Haïti en Nicaragua recent onrustig. Wat is er aan de hand dat burgers geen andere uitweg zien dan de straat opgaan – waarbij hun protest lang niet altijd geweldloos blijft?

De Latinobarómetro, een jaarlijkse peiling onder ruim 20.000 inwoners van achttien Latijns-Amerikaanse landen, stelde in 2017 en 2018 al een heldere diagnose: de regio lijdt aan ‘democratische diabetes’. „Een ziekte”, schreven de onderzoekers, „die aanvankelijk onopgemerkt blijft, maar langzaam voortschrijdt en een verworvenheid verloren laat gaan, zonder een concrete remedie om de rot tegen te gaan en het herstel te beginnen.”

Democratie in verval

Die malaise zette al in vanaf 2010. Vierde de democratie in Latijns-Amerika eind vorige eeuw na decennia van dictaturen hoogtij; dit decennium raakten burgers opnieuw ontgoocheld en onverschillig.

De Latinobarometer ondervraagt latino’s bijvoorbeeld over hun voorkeur voor ‘churchilliaanse democratie’ (lees: als minst slechte van alle systemen). In nagenoeg alle landen keldert de steun, terwijl sympathie voor of onverschilligheid jegens een meer autoritair regime stijgt.

De oorzaken voor de ‘democratische diabetes’ zijn uiteenlopend. Deels valt de onvrede te verklaren uit afzwakkende groei: China importeert minder grondstoffen. Maar nog meer zijn burgers ontevreden over wat democratie hen oplevert. De zittende politieke klasse wordt algemeen als corrupt gezien, niet in staat de welvaartsgroei of bodemschatten eerlijk te verdelen. In veel landen spelen ook de onveiligheid en criminaliteit een rol.

Tekenend is dat zelfs een voorbeeldland als Chili niet immuun is. Ook in dit land, dat recent amper crisis of politieke instabiliteit kende, daalde de steun voor democratie van 85, in 2010, naar 65 procent, in 2018. Evengoed gaf president Sebastían Piñera donderdag in de Financial Times hoog op over zijn land als „oase” in een woelige regio. „We hebben een stabiele democratie, scheppen banen, verbeteren lonen en houden de economie in balans. Is dat makkelijk? Nee, dat het is niet. Maar het is waard er voor te vechten.”

Een dag later bleek zijn oase een luchtspiegeling. Anarchistische scholieren en studenten begonnen te betogen (en rellen) tegen een prijsverhoging in het openbaar vervoer. Na dagen fel protest trok Piñera de omstreden maatregel in. Maar terwijl dat in Ecuador de rust deed terugkeren, verbreedt het Chileense protest zich nu ook mijnwerkers en vakbonden gaan staken.

Evenzeer overvallen door de maatschappelijke onderstroom van onvrede, werd Evo Morales in Bolivia maandag. Zondag ging hij bij landelijke verkiezingen voor een omstreden vierde termijn. In voorlopige uitslagen zag het ernaar uit dat hij die niet in de eerste ronde zou gaan winnen. Maandag werd het doorgeven van resultaten plots gestaakt. Toen er na enkele uren weer uitslagen bekend werden, bleek Morales ineens toch nipt op een directe zege af te stevenen. De oppositie, die van te voren al had gezegd te vrezen voor stembusmanipulatie, ging gelijk de straat op.

Links-nationalistische revolte

In Bolivia trokken betogers in La Paz maandag onder meer een standbeeld om van Hugo Chávez. De in 2013 overleden Venezolaanse president ontketende begin deze eeuw een anti-Amerikaanse, links-nationalistische revolte op het continent. De huidige leiders van Ecuador en Argentinië oogsten deels verzet, omdat ze met pijnlijke hervormingen de economische puin van hun linkse, Chávez-gezinde voorgangers pogen op te ruimen. Die maatregelen worden voorgeschreven door het Internationaal Monetair Fonds, door Chávez altijd weggezet als instrument van Amerikaanse imperialisme.

De Ecuadoriaanse president Lenín Moreno wijst dan ook beschuldigend naar Chávez’ opvolger Nicolás Maduro. De autoritaire leider van Venezuela zou samen met Moreno’s voorganger de protesten in zijn land hebben opgestookt. Andersom wordt in Bolivia oppositiekandidaat Carlos Mesa op één lijn gesteld met Mauricio Macri, de president van Argentinië. Grafittileuzen als „Mesa=Macri” moeten suggereren dat de uitdager van Morales bij winst het IMF naar Bolivia zal halen.

Zo spoelt de onrust over de westflank van het continent, ongeacht de politieke kleur van de zittende leider. Of het nu een duurder metrokaartje of stembusgesjoemel betreft: als de hele politieke klasse gewantrouwd wordt en normaal geworden groei afvlakt, kristalliseert de woede zich via de straat.

M.m.v. Nina Jurna in Buenos Aires