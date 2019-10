Componist Theo Verbey (60) overleden

De Nederlandse componist Theo Verbey is op 60-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn muziekuitgever Deuss Music dinsdag bekendgemaakt. Verbey was al een tijd ziek. Hij overleed op 13 oktober en is afgelopen vrijdag begraven.

Verbeys werk After the Great War ging drie dagen voor zijn dood in première in Nederland. Het was niet zijn laatste stuk; dat was de compositie Ariadne, die hij een maand geleden inleverde bij zijn muziekuitgever.

Trompet

In 1987 won Verbey de Aanmoedigingsprijs Muziek van het Amsterdams Fonds voor de Kunsten, voor zijn compositie Aura. Verbeys werk is door diverse Nederlandse orkesten uitgevoerd, waaronder het Koninklijk Concertgebouworkest en het Schönberg Ensemble. Verbey studeerde kort trompet aan het conservatorium in Den Haag, maar stapte al snel over naar de compositie. Hij was korte tijd gastdocent aan het Royal College of Music in Londen.

Volgens Deuss Music nam Verbey een bijzondere plek in tussen de Nederlandse componisten. „Hij verenigde op unieke wijze geraffineerde instrumentatie met hedendaagse expressie in een steeds rijkere tonaal wordende taal. Met zijn muziek verenigde Verbey musici en het publiek”, aldus Deuss Music.