Burgemeesters regio Den Haag: geen verziekte cultuur bij politie

Burgemeesters van elf gemeenten in de regio Den Haag nemen afstand van de suggestie dat er structurele misstanden spelen binnen de Haagse politie. Dat hebben zij dinsdag in een gezamenlijke brief laten weten.

De burgemeesters reageren hiermee op klachten dat er binnen het politiekorps in de regio onder meer sprake zou zijn van discriminatie en racisme. De elf nemen „afstand van deze suggestie”. „Wij realiseren ons terdege dat ook bij de politie fouten worden gemaakt en zaken niet altijd goed gaan. [...] In onze ogen is echter geen sprake van een verziekte cultuur, waarin de leiding weg zou kijken.”

De burgemeesters noemen het bovendien „gevaarlijk” en „verwerpelijk” dat de integriteit van de politie in twijfel wordt getrokken.

Vertrouwen opgezegd

De Haagse eenheid raakte enkele weken geleden in opspraak door uitspraken van de weggestuurde teamchef Fatima Aboulouafa. Aboulouafa maakte eerder al publiekelijk melding van discriminatie en machtsmisbruik bij de Haagse politie en werd, zo zei zij, om die reden op een zijspoor gezet. Ook bleek uit een intern onderzoek dat er ernstige misstanden spelen bij een van de bureaus in Den Haag. Zo zou een groep agenten zich ‘Marokkanenverdelgers’ noemen.

Maandag zegden drie partijen in de Haagse gemeenteraad het vertrouwen in de eenheidsleiding op. De Haagse Stadspartij, Islam Democraten en Nida verwijten de leiding te weinig te doen tegen onder meer racisme, etnisch profileren en buitenproportioneel politiegeweld.

Zij eisten eerder dat korpschef Erik Akerboom zou ingrijpen bij de Haagse eenheid. De partijen verwezen naar een uitspraak van toenmalig burgemeester Jozias van Aartsen in 2015. Hij stelde destijds dat er sprake was van racisme binnen de Haagse politie. Twintig antiracisme- en maatschappelijke organisaties schreven Akerboom vorige week al aan vanwege de misstanden.

Aboulouafa deed maandag aangifte tegen minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA). Zij verwijt hem smaad en laster omdat Grapperhaus zou hebben gesuggereerd dat de voormalig chef zou zijn weggestuurd om andere redenen dan de kritiek die zij had op het functioneren van de politie.