brexitblog week 43

Welkom in een nieuw Brexitblog. Maandagavond lukte het premier Boris Johnson niet om het Britse Lagerhuis te laten stemmen over zijn Brexit-akkoord. Speaker John Bercow oordeelde dat de motie niet opnieuw in stemming mocht worden gebracht om procedurele redenen.

Dinsdagavond stemt het Britse Lagerhuis alsnog over de wet die gaat over de implementatie van het akkoord, de zogenoemde Withdrawal Agreement Bill. Die Brexit-wet dient om de Brexit-afspraken uiteindelijk in de Britse wet te verankeren. In dit blog houdt NRC de laatste ontwikkelingen bij.

