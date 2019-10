Basisschooljuf Zaandam op non-actief na klachten over lijfstraffen

Een juf van groep 3 van basisschool De Voorzaan in Zaandam is op non-actief gezet na klachten over lijfstraffen. Dat meldt de regionale nieuwssite NH Nieuws dinsdag. Volgens de nieuwssite heeft de leerkracht dit schooljaar kinderen gekleineerd, met een stok geslagen en als een hond van de grond laten eten. De onderwijsorganisatie Zaan Primair waaronder de basisschool valt, laat een extern onderzoeksbureau onderzoeken of de beschuldigingen kloppen, is te lezen op de website van de school.

De basisschool en onderwijsorganisatie waren dinsdagochtend niet bereikbaar voor NRC. Tegen NH Nieuws zegt voorzitter Brigit Schumacher: „We zijn echt geschrokken van deze klachten.”. De juf zou al jarenlang lesgeven aan verschillende groepen op de basisschool. Volgens Schumacher hebben de klachten, die halverwege september zijn ingediend door tien ouders, alleen betrekking op het huidige schooljaar.

Een anonieme ouder zegt tegen NH Nieuws dat de juf kinderen die op hun stoel wiebelen op hun knieën op de grond laat zitten. Ze zou kinderen ook klassikaal uitlachen, naar ze schreeuwen, met stokken op hun hoofd slaan en kinderen tijdens pauzes alleen op de wc laten eten.

De basisschool schrijft op zijn site dat alle betrokkenen inmiddels zijn gehoord, maar het onderzoek is „op dit moment zeker nog niet afgerond”. De school verwacht de resultaten en „verdere voornemens om rust en veiligheid weer te garanderen” half november naar buiten te brengen.