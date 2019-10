Ambitieuze Nederlandse Pine wil te veel

Met slechts zeven ontwikkelaars bouwde het Nederlandse gamebedrijf Twirlbound de afgelopen jaren aan de ambitieuze open world-game Pine. Het resultaat is oogstrelend, maar niet alles werkt even goed. In Pine kruipt de speler in de huid van Hue, een van de laatste mensen op het eiland Albamare dat wordt gedomineerd door stammen van andere tweepotigen. Als het zelfopgelegde isolement van de mensen onder druk komt te staan, trekt Hue tegen de zin van zijn soortgenoten de gevaarlijke buitenwereld in om een nieuw habitat te veroveren.

Pine is een actie- en avonturengame in een open wereld die zich aanpast aan de acties van de speler. Zo kan Hue met ruilhandel bondgenootschappen sluiten met stammen. Anderen kan hij ten val brengen door een overval te organiseren. Albamare is constant in beweging: een dorp van bevriende elandachtigen Cariblin kan bij later bezoek in handen zijn van de vosachtige Fexel.

Bekijk ook de trailer van Pinehttps://www.youtube.com/watch?v=xKWl7wMf4zs&feature=youtu.be

Pine is een erg mooie game en enkele kleine bugs zijn Twirlbound snel vergeven. Fundamenteler is dat de bouwers te veel tegelijkertijd willen en dat niet alles even goed werkt. De puzzels waarin de speler Hue van platform naar platform moet laten springen, zorgen regelmatig voor frustratie. Tegelijkertijd werkt veel ook weer wel: de soundtrack is uitstekend en het verhaal, waarin Hue op zoek gaat naar de oorzaak van een catastrofe, trekt de speler Albamare in. De drie grote Legend of Zelda-achtige Tempels op het eiland zijn het hoogtepunt. Daar kan Hue nieuw gereedschap vinden die hij kan gebruiken om nieuw gebied te bereiken.

Kortom, Pine is een ambitieuze game van de ontwikkelaars uit Breda, die de beloftes deels waarmaakt. Meer focus zou een vervolg ten goede komen.

Games Pine Ontwikkelaar: Twirlbound. Uitgever: Kongregate. Te spelen via Steam en (later) op Nintendo Switch ●●●●●