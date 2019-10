Winkeliers De Marskramer zonder spullen, nieuwe eigenaar levert niet

Nieuwe eigenaar Audax Groep levert niet of nauwelijks spullen aan de tweehonderd winkeliers van groothandelaar De Marskramer. Dat schrijft het FD maandag op basis van gesprekken met ondernemers. De winkeliers moeten „ouderwets de boer op” om aan hun artikelen te komen, zegt franchisenemer Henk Vis tegen NRC. „Het is alsof we zijn teruggeworpen naar de jaren 70.”

Waar vroeger „zo’n vierduizend artikelen” bijbesteld konden worden, zijn dat er volgens Vis nu „niet meer dan twaalf”. Hij en zijn collega-ondernemers „zijn dag en nacht bezig om hun handel binnen te krijgen”, zegt hij. De oorzaak voor het opdrogen van de leveringsstroom is volgens het FD dat een deal tussen Audax en huishoudgroothandel Nedac Sorbo is afgeketst.

Overname De Marskramer

In april, kort nadat interim-baas Michiel Witteveen het roer overnam, verkocht Blokker Holding groothandelorganisatie De Marskramer aan Audax. Dat mediabedrijf is eigenaar van onder andere AKO en The Read Shop en bladen als Vriendin en HP/De Tijd. Bij de zevenhonderd winkels van Audax voegden zich zo 44 vestigingen van huishoudketen Marskramer, 48 van Prima, Novy en Toys2Play en een groep zelfstandigen die inkoopt bij de overkoepelende groothandelaar De Marskramer (niet te verwarren met de winkelketen Marskramer, die onder de groothandelaar valt).

Tot eind juli konden deze ondernemers bij Blokker terecht voor het aanvullen van hun schappen. Met een automatisch vulsysteem overzagen zij gemakkelijk welke producten opraakten en bestelden zij bij waar nodig, vertelt Vis. Vanaf het moment dat Blokker een paar maanden na de overname daadwerkelijk ging stoppen met leveren, zo was de afspraak, zouden de winkeliers voortaan via Audax bestellen bij Nedac Sorbo. Audax beloofde zijn nieuwe franchisenemers op deze manier 95 procent van de benodigde producten te leveren.

Waarop de voorgenomen samenwerking met Nedac Sorbo is stukgelopen, wil Audax niet zeggen tegen het FD. In een reactie tegen de krant laat Audax weten „mogelijke overlast” te betreuren. „De goederenbeschikbaarheid is voor een gedeelte helaas niet zoals wij dat zouden wensen.”