Weggestuurde politiechef Aboulouafa doet aangifte tegen Grapperhaus

De weggestuurde politiechef van Leiden Fatima Aboulouafa heeft maandag aangifte gedaan tegen minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA). Dat meldt haar juridisch adviseur Karim Aachboun. Volgens Aboulouafa heeft de minister zich schuldig gemaakt aan smaad en laster omdat hij heeft gesuggereerd dat zij is weggestuurd om een andere reden dan haar kritiek op de politieorganisatie.

De voormalige teamchef van de politie Leiden heeft zich meermaals publiekelijk uitgesproken tegen racisme, machtsmisbruik en pesten binnen de nationale politie. Vorige maand werd zij door de korpsleiding van de Nationale Politie naar huis gestuurd omdat deze kritiek tot „interne spanningen” had geleid.

Vorige week bleek dat de chef niet meer mag terugkeren bij de eenheid Den Haag, waar Leiden onder valt. Een tiental leidinggevenden zou onvoldoende vertrouwen in haar hebben. Minister Grapperhaus benadrukte per Kamerbrief dat het opgezegde vertrouwen in Aboulouafa „losstaat van” de kritiek die zij uitte. Hij lichtte niet toe wat de oorzaak wél was.

Marcouh wordt verkenner

Aboulouafa denkt dat ze wel degelijk haar baan bij de eenheid Den Haag kwijt is vanwege haar kritiek. Haar adviseur Aachboun, die ze vorige week in de arm nam, zegt desgevraagd dat zijn cliënt „naar eer en geweten heeft gehandeld” en dat zij niet mag worden bestraft omdat ze misstanden binnen de politie-organisatie aan het licht heeft gebracht.

Ondertussen wordt binnen de politie gezocht naar een nieuwe functie voor Aboulouafa. Maandag maakte de NOS bekend dat Ahmed Marcouch, de burgemeester van Arnhem, haar als onafhankelijke verkenner aan een nieuwe functie moet helpen.