Vader gezin Ruinerwold blijft langer vastzitten

Gerrit Jan van D., de vermoedelijke vader van het gezin uit Ruinerwold, blijft langer vastzitten. De rechter-commissaris van de rechtbank Noord-Nederland verlengde maandag het voorarrest van de 67-jarige verdachte met veertien dagen.

Van D. ligt momenteel in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen waarom. „Dat betreft de persoonlijke leefomstandigheden van de verdachte en daar geven wij geen informatie over.” Van D. zou enkele jaren geleden een beroerte hebben gehad. Hij werd verzorgd door zijn kinderen, schreef zijn oudste zoon Jan op sociale media.

Van D. en medeverdachte Josef B. worden beiden verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving, het benadelen van de gezondheid van anderen en witwassen. Vorige week trof de politie zes personen - naar eigen zeggen een vader en zijn vijf meerderjarige kinderen - aan in een boerderij in Ruinerwold. Zij leefden daar mogelijk al sinds 2010 afgezonderd van de rest van de wereld. De politie denkt dat de betrokkenen daar niet uit vrije wil verbleven.

Lees ook deze reportage vanuit Ruinerwold: ‘Het voelt alsof we gefaald hebben’

Het voorarrest van de 58-jarige Josef B. werd afgelopen donderdag al verlengd. De politie trof „een substantiële hoeveelheid” contant geld aan, waardoor ook witwassen aan de verdenkingen toegevoegd werd. Zaterdag ging het politieonderzoek op de boerderij in Drenthe door, maar er werd geen extra geld gevonden, ondanks inzet van een ‘geldhond’. Beide verdachten zitten in beperkingen en mogen daarom alleen contact hebben met hun advocaat. Het OM maakt, op verzoek van de advocaten zelf, niet bekend wie de twee verdachten bijstaan.

Sociale media

Zoon Jan, naar eigen zeggen 25, bleek vorige week sinds dit voorjaar actief op sociale media, maar vader Van D. was al veel langer actief op internet, meldde de Volkskrant maandag. Van D. blijkt tientallen religieuze video’s te hebben opgenomen en gedeeld. Hij was daarnaast actief op Facebook, had een blog en beheerde een eigen Wikipedia-achtige website, waarop hij meer dan driehonderd artikelen schreef over onder meer het geloof, God, de geschiedenis van het christendom en het belang van de familie en thuis.

Eerder werd al bekend dat vader Van D. een webshop voor een natuurwinkel beheerde, die hij en zijn vrouw tussen 2004 en 2008 in Zwartsluis hadden. Ook gaf hij een tijdschrift over natuurlijk bouwen uit. De filosofie van de winkel doet aan antroposofie denken, blijkt na lezing van de teksten op gearchiveerde versies van de website. Een huis kan voor een kleine groep een soortgelijke functie hebben als een gezond lichaam heeft voor een individu, staat er bijvoorbeeld. „Als je je lot als microkosmos wilt vervullen, dan moet je van je huis een prachtige thuis van liefde maken, een werkelijke minikosmos van harmonie.”

De politie bezocht de boerderij in Ruinerwold nadat zoon Jan zijn verhaal in een lokaal café had gedaan en daarna bij politie zijn zorgen uitte over de leefomstandigheden van zijn familie. Het onderzoek wordt bemoeilijkt omdat de zes kinderen niet in de Basisregistratie Personen staan.