Twee doden in woning Hengelo, bewoner aangehouden

De politie heeft maandag in een huis in de Gelderse plaats Hengelo twee doden gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet groot onderzoek. Er is een verdachte aangehouden. Hoe de twee overledenen om het leven zijn gekomen, is onbekend.

Over de identiteit van de doden heeft de politie niets bekendgemaakt. Van de verdachte is alleen bekend dat het gaat om een man. Volgens Gelderse media werd hij aangehouden in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, waar hij zich even eerder zelf had gemeld. De man woont in het huis, maar wat zijn relatie is met de doden is onbekend. Voor het onderzoek heeft de politie de straat afgezet en een mobiel kantoor geplaatst.

Buren zeggen tegen Omroep Gelderland en De Gelderlander dat in de woning waar de politie onderzoek doet een gezin met een volwassen zoon woont. Hij zou kampen met psychische problemen. De buren zeggen ‘s nachts lawaai gehoord te hebben.