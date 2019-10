Tomatenziekte aangetroffen in Westland

In het Westland is op 17 oktober het zeer besmettelijke virus Tomato Brown Rugose Fruit Virus aangetroffen. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer. Het virus is gevaarlijk voor tomaten en paprika’s. Er is mogelijk een tweede besmettingshaard in hetzelfde gebied.

De ziekte is niet schadelijk voor mens en dier. Het virus werd aangetroffen bij een regulier monitoringsprogramma van de Nationale Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De tomaten en paprika’s die besmet zijn – te zien aan de gele en bruine vlekjes – kunnen wél gegeten worden, maar mogen niet meer worden verkocht. Ze voldoen niet aan de kwaliteitseisen.

Tomaten, paprika’s en komkommers zijn de belangrijkste exportproducten bij de groenten, blijkt uit cijfers van de Wageningen University & Research (WUR). De tomatenexport leverde in 2018 1.6 miljard euro op, 7,5% lager dan in het topjaar 2017. Reden is de tegenvallende export naar Duitsland. Ook waren de tomaten van mindere kwaliteit door de warme zomer, schrijft de WUR, waardoor de verkoop tegenviel. Duitsland is verreweg de belangrijkste afnemer van Nederlandse tomaten.

Ontsmettingssluizen

Om verdere verspreiding te voorkomen, gelden voor tomatentelers extra hygiënemaatregelen , opgesteld zijn door TuinbouwAlert, de organisatie die de kwekers en telers waarschuwt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg van ontsmettingssluizen in kassen en verbeterde hygiënevoorschriften voor personeel, zoals bedrijfskleding die op het bedrijf blijft. De meeste in Nederland geteelde paprikarassen zijn resistent tegen het virus.

„Het virus is heel nieuw”, vertelt Rene van der Vlugt, hoogleraar plantenvirologie aan de Wageningen University & Research. Het werd voor het eerst ontdekt in 2015 in Israël en eind 2018 aangetroffen in Straelen in Duitsland, net over de grens bij Venlo.

Het virus verspreidt zich snel en het is moeilijk te bestrijden. „Toen het virus voor het eerst werd ontdekt in in Israël, was binnen enkele maanden het hele land besmet”, zegt Van der Vlugt. Planten kunnen volgens hem ook geïnfecteerd zijn zonder dat dit aan de buitenkant te zien is. „De schade kan zeer heftig worden als dit niet serieus genomen wordt.”