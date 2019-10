Voor de echte fan van Breaking Bad: rondrit in camper van Walter White

Elke fan van Breaking Bad zal het gebouw gelijk herkennen. In kiprestaurant Los Pollos Hermanos komt hoofdpersoon Walter White voor het eerst in contact met een liaison van een Mexicaans drugskartel. Toch is een bezoek aan het beroemde establishment in het Amerikaanse Albuquerque (New Mexico) enigszins teleurstellend. Het blijkt in werkelijkheid een franchise van Twisters, een lokale burrito-keten. Het serveert geen gefrituurde kip.

Evengoed stoppen ook op een doordeweekse woensdagochtend binnen een kwartier tijd meerdere bezoekers op de parkeerplaats. Ze maken een foto van de gevel. Lopen even binnen voor een burrito of om iets in het gastenboek te schrijven. De uitbater had enkele jaren geleden het plan om er werkelijk een Los Pollos Hermanos-restaurant van te maken, maar daar stak rechtenhouder Sony een stokje voor. Een Pollos Hermanos-logo bij de ingang mocht nog net.

Het toont hoe velen in de stad proberen te profiteren van het toerisme dat de afgelopen jaren ontstond rond Breaking Bad. De serie over de terminaal zieke scheikundeleraar Walter die samen met oud-leerling Jesse een imperium rond crystal meth opbouwt, geldt als legendarisch. En leverde al een spin-off (Better Call Saul) en vervolgfilm op: El Camino, die deze maand uitkwam.

Woestijnstad

De hitserie zette de plaats tot ver buiten de VS op de kaart. Albuquerque is een uitgestrekte woestijnstad op 1.600 meter hoogte, in het midden van niets: de dichtstbijzijnde grote steden (Denver en Phoenix) liggen op ruim zes uur rijden. Hoewel de zonsondergang er elke avond spectaculair uitvalt, is het geen geheide bestemming voor stedentrips.

De locatiescouts van de serie zagen in de zuidwestelijke stad met haar grote Mexicaanse invloeden een ideaal decor voor Breaking Bad. Albuquerque, zeggen de inwoners, is quirky (eigenaardig) . Dat rijmt op de vreemde naam (overgenomen van een gelijknamige stad in Spanje). Maar het slaat ook op het authentieke karakter van de stad. Het straatbeeld telt naast de overbekende grote ketens ook opvallend veel kleine ondernemers. Dat roept een tijdloze sfeer op, die entertainmentproducenten aantrekt.

Bovendien deelt New Mexico fikse belastingvoordeeltjes uit. Waardoor film- en seriemakers er graag neerstrijken. Netflix kocht er recent een studio op en wil er meerdere producties gaan draaien. Het gaat dan vooral om scènes in de buitenlucht. De rest wordt doorgaans in de Californische studio’s gedraaid, legt Dusan ‘Luigi’ Bukva uit.

Hij werkt als VIP-chauffeur in de stad en rijdt vaak sterren rond. Zo belandde hij regelmatig op de set van Breaking Bad, waar hij hele draaidagen bleef rondhangen. Alle anekdotes die hij daar verzamelde, maakt hij nu te gelde door als gids excursies over de serie te geven. Hij kan er zo aanstekelijk over vertellen dat de tour van drie uur een vol uur uitloopt.

De deelnemers aan de tour worden rondgereden in een RV (recreational vehicle, een camper), waarvan het jaren 70-interieur net als in de serie is omgebouwd tot meth-lab. Organisator van de tours is Frank Sandoval, die zelf een bijrolletje als DEA-agent speelde in seizoen 5. „Ik was net ontslagen uit mijn oude baan en zocht werk. Maar ik heb wel getwijfeld of ik de rol zou nemen. Ik ben vrijwilliger bij de kerk, kampte in mijn jeugd met verslavingen en schrok terug van alle drugs in de serie.”

Het is juist dat morele dilemma dat de serie zo onweerstaanbaar maakt, zegt Susan Udelhofen, een gepensioneerde uit Wisconsin die met haar man John deelneemt aan de excursie. „Je juicht voor Walter. Je wilt dat hij er mee wegkomt. Maar wil je ook dat hij die drugs verkoopt? Nee.” Normaliseert de serie drugshandel dan niet? „Rationeel gezien misschien wel. Maar emotioneel gezien niet.”

Goudkoorts

De influx van Hollywood ontketent ook een goudkoorts in de stad. Je kan er bij Uber-chauffeur Ralph instappen, die sinds zijn pensionering eerder dit jaar nu droomt van een tweede loopbaan als acteur. Hij heeft acteerervaring, meent hij: in de veertig jaar dat hij tweedehandsautoverkoper mat hij zich naar eigen zeggen „heel veel rollen” aan. Zodra hij zijn gebit heeft laten oppoetsen tot een „million dollar smile” wil hij professionele foto’s gaan laten nemen om gecast te kunnen worden.

Er is één bewoner die niets meer over de serie wil horen: mevrouw Padilla. Haar huis in een bescheiden middenklassewijk deed vijf seizoenen dienst als woning van Walter en zijn gezin. Het staat ook zo op Google Maps en trekt dagelijks fans. Sommigen gingen zover dat ze – naar een beroemde scène – pizza’s op haar dak gooiden, vertelt gids Luigi. „Een keer had ik een toerist uit Portugal mee, die op mevrouw Padilla afliep en zei: ‘Ik ben helemaal uit Porto gekomen, om uw huis te zien’. Mevrouw Padilla zei: ‘Dan is er iets mis met je’. De toeriste heeft de rest van de excursie zitten huilen.”

Inmiddels heeft Padilla een hek om haar erf gezet en een bord dat pottenkijkers maant haar met rust te laten. Ze zit ook deze ochtend pontificaal op een stoel in haar open garage de boel in de gaten te houden. Ze kreeg van de studio vier ton als compensatie. Later werd ze benaderd door een ondernemer die haar voor een veelvoud van de marktwaarde wilde uitkopen om in het huis een Breaking Bad-museum te vestigen. Maar ze weigerde. Luigi: „Ze kan er gewoon niet bij. Voor haar is het gewoon een huis.”