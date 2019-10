Ring Fit Adventure geeft gamers een smoes om te sporten

Nintendo had een decennium geleden groot succes op de fitnessmarkt met bewegingsgames als Wii Fit. Hierin moest je op een bijgeleverd bord balanceren om sportoefeningen voor de tv uit te voeren. Met het nieuwe Ring Fit Adventure hoopt het gamesbedrijf dit succes te herhalen, met weer een gek accessoire: een pilatesring die je aan je spelcomputer koppelt.

Je schuift een van je gamecontrollers in de ring, terwijl je een tweede met een bijgeleverde band aan je been hangt. Ingebouwde bewegingssensoren houden bij hoe je de apparaten en je lichaam draait, om te zien of je de getoonde oefening wel uitvoert. Het is een slimme, simpele manier om bijvoorbeeld sit-ups te registreren.

De ring registreert verdraaid veel. Hij ziet in welke richting je hem houdt, maar ook of je hem indrukt of aantrekt. Het maakt de trainingen in de game mogelijk. Bij één oefening moet je de ring bijvoorbeeld in de lucht houden en zo hard mogelijk indrukken om armspieren te trainen. Daarnaast kan de infraroodsensor op de bevestigde controller ook als hartslagsensor worden gebruikt, waarmee je aan het eind van ieder spelniveau ziet hoeveel calorieën je hebt verbrand.

Die oefeningen doe je niet zomaar. Ring Fit Adventure is opgebouwd als een gewone game met levels, obstakels en vijanden. Je beweegt door de wereld door te joggen en drukt de ring samen om te schieten. Richt de ring op de grond en je kunt een sprongetje maken. Trek je de ring samen en hij zuigt nabijgelegen munten jouw kant op.

Bij gevechten tegen monsters moet je specifieke oefeningen doen. Een goed geplaatste yogabeweging of een paar sit-ups kunnen een vijand beschadigen. Je brengt meer schade toe door dieper te buigen of meer kracht te zetten; zo voelt de oefening ook zwaarder. Een aanval pareer je door de ring tegen je buikspieren te duwen en die aan te spannen.

Door de oefeningen in het jasje van een ouderwetse game te steken, wil Nintendo ook traditionele gamers aanspreken. Dat doet Ring Fit Adventure op overtuigende wijze: het is leuk om door werelden te joggen en objecten te verzamelen.

Op geen enkel moment weet de game je echter te overtuigen dat je niet aan het sporten bent. Je ziet altijd een virtueel personage in beeld die iedere oefening uitbeeldt. Daarnaast herinnert de game je er continu aan om goed te drinken, te strekken en om vaak je hartslag te meten. Daarnaast is het achterliggende verhaal simpel opgezet. Dit is duidelijk geen spelwereld om je in te verliezen, maar een leuke smoes om te bewegen.

Wie liever simpele oefeningen doet, kan de bewegingen uit de game ook domweg achter elkaar plakken in een trainingsset. De trainingen in de game voelen ongeacht de speelstijl intens aan. Dagelijkse potjes van een uur waren voldoende om een ongetraind lijf aardig wat spierpijn te bezorgen. De impact van de game is daarmee duidelijk, al zal na maanden spelen pas blijken hoe gezond Ring Fit Adventure echt is.