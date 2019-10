Out of the box denken in Harkum

Komt een omroepbaas bij de serieboer. Kunt u misschien zoiets als De luizenmoeder schrijven? Is het mogelijk om iets te leveren dat de Holleeder-factor heeft? Op een herfstzondag bij de publieke omroep hoor je het verlangen naar voorbije successen meeklinken in twee nieuwe series: Harkum en Stanley H.

Neem burgemeester Tom Verweij in Harkum, een man wiens sulligheid verhindert dat hij ten volle van zijn eigen opportunisme kan profiteren – hij doet nogal aan directeur Anton uit De luizenmoeder denken. Bijvoorbeeld als hij zijn gemeente, ‘een pittoreske maar afgelegen parel’, wil opstuwen in de vaart der volkeren.

Een nieuw Silicon Valley moet het worden. Maar zijn medewerkers denken ‘binnen de box’. De burgemeester (gespeeld door Bas Hoeflaak) tekent een vierkant op een whiteboard, geeft aan wat ‘in the box’ is en met meerdere kruisjes waar ‘out of the box’ zich bevindt. Ineens staat er een kruisje op de witte stadhuismuur, als een verre satelliet van de aarde. Het leidt tot een discussie onder de medewerkers over onder welke afdeling de schoonmaak van de muur valt. Inmiddels is er al versgekolfde melk in een schenkkannetje gegoten.

Zo succesvol als De luizenmoeder zal Harkum (BNNVARA) niet worden, bij gebrek aan artillerie van harde grappen. Maar goed is het. De gemeente, waar net Harkum business park is geopend met slechts Pieters Nagelstudio als ondernemer, heeft per abuis het innovatiebudget in beheer gegeven aan de zoon van de gemeentesecretaris. Eerst lijkt alles verloren, dan staat er plots 723 miljoen euro op de rekening. Terstond wordt een recente bezuiniging teruggedraaid: „Het wegbudgetteren van Frituur Vrijdag in de kantine gaat dwars tegen onze tradities in.” Klaterend applaus in de gemeenteraad.

Voeg bij dat absurde basisgegeven het manipulatieve hoofd van de huishoudelijke dienst (René van ’t Hof), de app die constant ‘stop met aardig zijn’ in het hoofd van de secretaris (Jelka van Houten) fluistert en de lancering van Harkum is veelbelovend. „Denk je dat ze daarvan opkijken in de Randstad”, foetert burgemeester Tom ergens. Ik denk eerlijk gezegd dat ze in de Randstad wel van Harkum zullen opkijken – en ook buiten de Randstad.

Harkum - Trailer De nieuwe komische BNNVARA dramaserie Harkum is vanaf zondag 20 oktober om 21.45 uur te zien op NPO 3. Bekijk hier alvast de officiële trailer! Geplaatst door BNNVARA op Maandag 30 september 2019

Heel Randstedelijk is Stanley H. (KRO-NCRV), de vierdelige misdaadserie over het leven van Stanley Hillis (1946-2011). Hij is bij miljoenen Holleederwatchers bekend als bijfiguur in het bestaan van Nederlands meest mediagenieke crimineel. Stanley H. kwam vorige week wat langzaam op gang, maar is nu op stoom. De serie biedt mooie beelden van het Amsterdam van de jaren tachtig, kekke bankovervallen en Jeroen Spitzenberger speelt sterk. Zijn Hillis is een intelligente charmeur, die vasthoudt aan de gedachte dat hij nooit geweld gebruikt en dus een minder boevige boef is dan de anderen.

In de tweede aflevering verdienen Hillis en zijn kompanen groot geld met de handel in hasj en cocaïne. Daarbij komt ook het Interregionaal Rercherche Team in zicht, waarmee de politie begin jaren negentig probeerde grip te krijgen op de top van de onderwereld door zelf actief mee te werken aan drugssmokkel. Mooi toont Stanley H. hoe de criminelen dansen in de zon, terwijl de rechercheurs in donkere zaaltjes eigenlijk geen idee hebben wat er buiten gebeurt.

Die sfeer kwam terug bij Zondag met Lubach, dat het plan van de gemeente Amsterdam om de drugscriminaliteit te verstoren, op de hak nam. Een imitatie-Halsema kondigde aan: in de weg lopen, belletje trekken bij drugspanden, harddrugs stomme namen geven. Plus een nepwapen voor elke Amsterdammer. Dit alles onder het motto: „Amsterdam. Volledig in de war on drugs.” Al dertig jaar.