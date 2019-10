Ondernemingsraad XS4ALL naar rechter om samenvoeging met KPN

De ondernemingsraad (OR) van internetprovider XS4ALL gaat in beroep tegen het besluit XS4ALL op te laten gaan in moederbedrijf KPN, schrijft de OR maandag. Volgens het inspraakorgaan pakt het plan voor samenvoeging negatief uit voor KPN, de klanten en de medewerkers van XS4ALL. Een woordvoerder van KPN zegt dat het bedrijf kennis heeft genomen van het beroep, en dat te betreuren.

Daan Willems, voorzitter van de OR, schrijft dat KPN voor het plan selectief gebruikt heeft gemaakt van te oude onderzoeken waardoor „het plan in strijd is met in het verleden gemaakte afspraken over de onafhankelijkheid van XS4ALL binnen de KPN-groep”. Volgens de OR wijst onderzoek van onafhankelijke experts uit dat het plan financieel negatief uitpakt voor KPN. Zo wil KPN financiële systemen van XS4ALL nabouwen, wat ingewikkeld en duur zou zijn. Ook zou de samenvoeging het bedrijf veel klanten kunnen kosten - een onlinepetitie is inmiddels door ruim 54.000 XS4ALL-klanten ondertekend.

Verder is het onduidelijk voor XS4ALL-klanten wat er gaat veranderen, omdat onbekend is of KPN alle producten en diensten kan blijven bieden. Daarbij is het voor medewerkers van XS4ALL niet zeker of ze hun baan kunnen behouden na de eerste zes maanden, de wettelijke minimumtermijn waarin KPN zekerheid moet bieden.

KPN kondigde begin dit jaar aan de diensten van XS4ALL bij de eigen organisatie onder te brengen. Eind augustus sprak de OR een negatief advies uit over dat plan. KPN legde dat advies naast zich neer - in september besloot het bestuur de opheffing door te zetten. Als reactie daarop stapt de OR dus nu naar de rechter. Afgelopen vrijdag is een verzoekschrift ingediend bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.