Netanyahu slaagt er niet in om regering te vormen, Gantz nu aan zet

Het is de Israëlische premier Benjamin Netanyahu niet gelukt een nieuwe regering te vormen na de parlementsverkiezingen vorige maand. Dat heeft hij maandagavond laten weten, aldus persbureau AP. President Reuven Rivlin heeft de opdracht nu gegeven aan oppositieleider Benny Gantz (Blauw-Wit).

Netanyahu zei „alles in het werk te hebben gesteld” om een regering van nationale eenheid te vormen met zijn politiek concurrent Gantz, maar dat is niet gelukt. Gantz had al eerder aangekondigd niet te willen samenwerken met de premier zolang Netanyahu nog verdacht wordt van corruptie. Er lopen drie corruptiezaken tegen de premier.

Nu is Gantz aan zet. In een verklaring liet zijn partij weten dat hij „vastbesloten” is een nieuwe regering te vormen. Om te regeren is een meerderheid van 61 zetels nodig. Tijdens de verkiezingen behaalde Gantz’ Blauw-Wit 33 zetels, Netanyahu’s Likud kreeg er 31. In Israël vraagt de president na afloop van verkiezingen de partijleider die in zijn of haar ogen de meeste kans van slagen heeft, een regering te vormen.

Als het Gantz ook niet lukt, volgen waarschijnlijk nieuwe verkiezingen. Dit zouden de derde parlementsverkiezingen sinds april worden.

Correctie (21 oktober 2019): in een eerdere versie van dit artikel werd gesproken over presidentsverkiezingen, terwijl het ging om parlementsverkiezingen. Dit is inmiddels aangepast.

