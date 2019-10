‘Nederland heeft beste pensioenstelsel, ondanks dreigende kortingen’

Nederland heeft het beste pensioenstelsel ter wereld, ondanks de dreigende kortingen op de pensioenen. Dat staat in de Global Pension Index, die de pensioenstelsels van landen wereldwijd vergelijkt en ieder jaar wordt gepubliceerd door financieel adviesbureau Mercer. Net als vorig jaar staat Denemarken op nummer twee en Nederland op één. Alleen de pensioenstelsels van Nederland en Denemarken krijgen een A-status van Mercer.

Vorig jaar kwam Nederland voor het eerst in zeven jaar weer op nummer één. Daarvoor had Denemarken het beste pensioenstelsel. De Global Pension Index vergelijkt de pensioenstelsels van 37 landen met elkaar en dekt daarmee zo’n 63 procent van de wereldbevolking. De stelsels worden getoetst op toereikendheid, duurzaamheid en integriteit. Nederland scoort op toereikendheid 78,5 van de 100 punten, op duurzaamheid 78,3 en voor integriteit 88,9. In totaal scoort Nederland 81 punten, 0,7 punten hoger dan vorig jaar.

Lees ook: Pensioenfondsen willen hogere rekenrente om kortingen te voorkomen

Onderaan de index staan Thailand, Argentinië en Turkije met rond de 40 punten. In het buitenland wordt meestal één soort pensioenstelsel gebruikt. Vaak is dat het omslagstelsel. Daarbij betalen huidige werkenden premie voor de huidige gepensioneerden. Het Nederlandse systeem is uniek met een combinatie van de AOW-uitkering (een omslagstelsel) en het aanvullende pensioen, dat werknemers tijdens hun loopbaan zelf bij elkaar sparen. Beide soorten pensioen hebben hun eigen kracht en zwakte: de AOW is gevoeliger voor vergrijzing, het aanvullende pensioen is kwetsbaarder bij een dalende rente en tegenvallende beurskoersen.

Pensioenakkoord

Na negen jaar discussie werd in juni een pensioenakkoord gesloten door het kabinet, werkgevers en vakbonden. Het daarin afgesproken nieuwe pensioenstelsel wordt nog verder uitgewerkt. Maar nu al dreigen er pensioenverlagingen, omdat veel pensioenfondsen te weinig geld in kas hebben om alle toekomstige uitkeringen te garanderen. Eind september werd bekend dat pensioenkortingen volgend jaar bijna zeker zijn, volgens de huidige regels. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) is in gesprek met de pensioensector over een mogelijke versoepeling van de kortingsregels en doet daarover uiterlijk volgende maand verslag.

Lees ook: Het pensioenfonds voor priesters presteert nog prima

„Er is het afgelopen jaar veel te doen om het pensioenstelsel in Nederland”, aldus Marc Heemskerk, pensioenexpert bij Mercer Nederland, in een verklaring. „Zeker nu het nieuwe akkoord er is en de nieuwe pensioenwet er aan zit te komen. We zijn met elkaar kritisch, en dat is ook goed want alleen dan kun je de kwaliteit blijven borgen. Maar soms is het goed om door dit soort onderzoeken je zegeningen te koesteren en te beseffen dat we het wereldwijd gezien erg goed voor elkaar hebben.”