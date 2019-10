Jagersvereniging pleit voor afschaffing online gedragstest

Vijftien Nederlandse jagers zijn onterecht hun wapenvergunning kwijtgeraakt door de invoering van de e-screener, een online risicotaxatie voor mensen met een wapenvergunning. Dat schrijf de Nederlandse Jagersvereniging maandag. De vereniging wil dat minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) de invoering van de test terugdraait. Ook bereidt de vereniging juridische stappen voor om het besluit over de vijftien vergunningen terug te draaien.

Sinds 1 oktober is het invullen van de digitale vragenlijst verplicht. Aanleiding was het dodelijke schietincident in Alphen aan den Rijn in 2011. De test maakt onderdeel uit van een risicotaxatie bij de vraag of iemand een wapen kan worden toevertrouwd. Volgens de Jagersvereniging voldoet de test niet. Onder meer een oud-schietinstructeur en een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) zouden hun vergunning en wapen afgelopen maand kwijtgeraakt zijn.

„Bij sommige leden stond de dag na de test de politie op de stoep om het wapen en de vergunning in te nemen”, zegt een woordvoerder van de vereniging. „De weging van de test lijkt te ontbreken.” Ook kregen enkele leden te horen dat er werd getwijfeld omdat „de test aangeeft dat er sociaal wenselijk geantwoord is”, aldus de woordvoerder.

Ministerie: de lat ligt hoog

De vereniging pleit ervoor de nieuwe methode af te schaffen. Zij zou liever zien dat de politie vaker onverwachte huisbezoeken aflegt. „Dat zegt veel meer dan zo’n online test.” De vereniging roept haar leden op het invullen van de gedragstest uit te stellen tot februari 2020. „Dan loopt u in ieder geval niet het risico om in het jachtseizoen uw akte en wapens kwijt te raken”, schrijft de vereniging op haar website. In Nederland zijn zo’n 27.000 jachtaktehouders.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie laat weten dat de invoering van de test in lijn is met EU-wetgeving. Volgend jaar wordt de nieuwe methode geëvalueerd. „De lat voor een wapenvergunning ligt zeer hoog”, benadrukt een woordvoerder. „Bij twijfel is het oordeel negatief.”

De online vragenlijst werd opgesteld na het schietincident in Alphen aan den Rijn. In 2011 schoot Tristan van der V. zes mensen dood. Hij had een wapenvergunning, maar de politie had hem deze nooit mogen verlenen vanwege zijn psychische problemen, oordeelde de Hoge Raad in september.