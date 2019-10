Hoofdrolspeler Breaking Bad-film: ‘Jesse Pinkman leeft in mij’

Eigenlijk had Jesse Pinkman, het hulpje van de drugskoning, moeten sterven aan het einde van het eerste seizoen van Breaking Bad. Maar de chemie tussen acteur Aaron Paul en hoofdrolspeler Bryan Cranston was zo sterk, dat de slome leerling het einde van de serie haalde, en nu zelfs een eigen vervolgfilm heeft, El Camino. Sinds het einde van de serie speelde Aaron Paul (Emmett, Idaho, 1979) al twintig ander rollen, onder meer de profeet Joshua en de stem van uitvreter Todd in animatieserie Bojack Horseman, maar eigenlijk is hij nog steeds met Breaking Bad bezig. De rol leverde hem drie Emmy’s op.

In een promotie-interview van Netflix zegt Paul over het weer oppakken van de rol van Jesse in El Camino: „Het is zo lang geleden dat ik deze schoenen aantrok. Maar na het lezen van het script was het alsof er geen tijd was verstreken. Ik wist precies hoe ik alles ging spelen, omdat Jesse Pinkman in mij leeft”.

Volgens hem maakt producent Vince Gilligan, die ook de prequelserie Better Call Saul maakte, er toch weer een ‘unieke ervaring’ van: „Dat zie je in Breaking Bad, hij kreeg het weer voor elkaar met Better Call Saul, en hij doet het nu ook in deze film. Het is weer compleet anders dan wat ik in de serie deed, maar het is gewoon weer geweldig.”

Aaron Paul werd gebeld over de film toen hij over straat liep in New York. Gilligan zei: „Ik loop al een tijdje rond met het idee voor een film, maar voor ik het verder ontwikkel, wil ik eerst weten of jij geïnteresseerd bent.” Paul: „Ik zei natuurlijk direct: ‘Ja, Vince. Wat het ook is: ja’.”

In je onderbroek op de bank met een paar zakken cheeto’s

Netflix-abonnees die nog nooit een aflevering van Breaking Bad hebben gezien, kunnen zonder spoilers niet aan de film beginnen. Maar het is wel een op zichzelf staand verhaal. Schrijver Gilligan vertelde bij de première in Los Angeles aan de Amerikaanse zender E! dat aan de film ook mensen werkten die nog nooit een aflevering hadden gezien. „En die konden het allemaal volgen. Je hoeft je dus niet thuis op te sluiten, in je onderbroek op de bank met een paar zakken cheetos, en alle vijf seizoenen terug te kijken.” Dat sluit niet uit dat het niet béter werkt als je wel helemaal bij bent, „want er zitten in El Camino beloningen voor hen die gedetailleerde kennis over de serie hebben.”

Als we Aaron Paul mogen geloven is El Camino een perfecte film. „Zodra de fans de film zien, zullen ze zich realiseren dat dit wel degelijk was wat ze nodig hadden in hun leven. De serie eindigde al perfect, maar de film sluit het verhaal ook echt af voor het publiek en voor mijn personage.”