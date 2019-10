Hoe een Nederlandse bom 70 mensen doodde in Irak

In de zomer van 2015 valt er een bom op een wapenopslag in de Iraakse stad Hawija. De explosie die volgt doodt zeventig burgers. Het is een van de bloedigste bombardementen in de strijd tegen IS. Maar wie deze bom wierp blijft geheim. Maandenlang onderzochten NRC en NOS wat schuilging achter deze luchtaanval en concluderen nu: de bom was Nederlands.



Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Mirjam van Zuidam en Felicia Alberding

Montage: Julie Blussé