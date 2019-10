Geldboetes geëist in zaak burgemeesterslek Den Bosch

Tegen het raadslid Sjef van C. en oud-wethouder Jos van S. van Den Bosch is maandag een boete van 1.000 euro geëist voor het schenden van hun ambtsgeheim. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). De twee hebben volgens justitie de naam gelekt van de belangrijkste kandidaat om in 2017 burgemeester te worden van de Brabantse stad.

Door het lekken werd duidelijk dat de huidige burgemeester Jack Mikkers (VVD) tweede keus was in de sollicitatieprocedure. Eerste keus was Jan Hamming (PvdA), die zich een dag voor de voordracht terugtrok, omdat hij burgemeester was geworden van de gemeente Zaanstad. „Door dit lek is het vertrouwen van burgers in de integriteit van het openbaar bestuur ernstig geschaad”, aldus justitie in een verklaring. „Dat is een ernstige zaak en het vraagt in onze ogen om een duidelijke strafrechtelijke reactie, ook met het oog op toekomstige benoemingsprocedures.”

Het verdachte raadslid zat in de vertrouwenscommissie en zou tegen oud-wethouder Van S. hebben gezegd wie het zou worden. Van S. zou die informatie vervolgens hebben gedeeld met andere wethouders. Van C. ontkende maandag, maar Van S. bekende dat hij de informatie met andere wethouders heeft gedeeld, en zei hij dat hij die informatie van Van C. heeft gekregen. „Ik dacht dat ik het wel kon delen, omdat het wethoudersoverleg ook vertrouwelijk was”, aldus de oud-wethouder volgens persbureau ANP.

Dwangmiddel tegen journalist

Bij de strafeis is volgens justitie niet alleen rekening gehouden met de ernst van het verwijt, maar ook met een aantal andere omstandigheden. Zo is de aangifte al meer dan twee jaar oud, werd het raadslid iets meer dan twee jaar geleden aangehouden, net als de ex-wethouder. De advocaten van de twee pleitten voor niet-ontvankelijkheid van het OM, omdat er fouten gemaakt zouden zijn in het onderzoek.

Lees ook: OM betreurt opvragen beldata journalist

Het lek kwam naar boven door een publicatie van het Brabants Dagblad, waarbij de krant de sollicitatieprocedure uitgebreid reconstrueerde. De commissaris van de koning deed vervolgens aangifte, waarna de Rijksrecherche een onderzoek instelde. Bij dat onderzoek werden ook telefoongegevens van journalist Jos van de Ven van de krant opgevraagd, wat voor veel ophef zorgde.

Ook stond justitie op het punt om een telefoongesprek tussen de journalist en zijn bron af te luisteren, maar dat werd op het laatste moment toch afgeblazen. Het OM vernietigde de opgevraagde gegevens uiteindelijk, erkende dat het verkeerd had gehandeld en schrapte de aanklacht van lekken naar de pers uiteindelijk. Wel liep daardoor de zaak veel vertraging op.