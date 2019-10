Frame migratie niet als een veiligheidskwestie

Overladen linkse wetenschappers het debat over de Europese identiteit „met morele banvloeken”, waardoor rechtse populisten ermee aan de haal gaan? Dat verwijt maakte Maarten Boudry zaterdag in NRC (Laat migratie niet aan radicaal-rechts, 19/10) aan Cas Mudde, Heleen Touquet en ondergetekende. Wij hadden kritiek op de keuze van de kersverse Commissievoorzitter Von der Leyen om ‘migratie’ en ‘bescherming van onze Europese levenswijze’ in één portefeuille onder te brengen. Met onze bedenkingen tegen deze koppeling zouden wij de Europese Commissie van radicaal-rechtse xenofobie beschuldigen. Maar ik beweerde in Ook migranten dragen bij aan de Europese cultuur (12/9) alleen dat migratie ten onrechte als veiligheidskwestie wordt geframed en dat dit onrecht doet aan de bijdrage van migranten aan de Europese cultuur.

is directeur Onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en hoogleraar geschiedenis (Leiden).

Boudry vecht dan ook tegen een stroman. Zo komt hij met de bekende opsomming van problemen die (moslim)migranten veroorzaken (homohaat, verkrachtingen) en de afwijkende waarden die zij zouden belichamen. Alsof vooral (islamitische) nieuwkomers zich hieraan zouden bezondigen. Hij haast zich de lezer ervan te verzekeren dat hij migratiegolven niet als een existentiële bedreiging ziet, maar beschuldigt „weldenkende academici” er wel van dat zij op morele gronden iedereen die deze problemen durft te benoemen voor extreem-rechts of racist uitmaken. Met als gevolg dat niemand meer de negatieve kanten van migratie durft te benoemen en extreem-rechts de wind in de zeilen heeft gekregen.

Lees ook het opiniestuk van Maarten Boudry: Laat migratie niet aan radicaal-rechts

Hoe komt Boudry daarbij? We worden dagelijks doodgegooid met integratiepessimisme, in de media, en geventileerd door bijna alle politieke partijen, al sinds de opkomst van Bolkestein en Fortuyn. Er gaat geen dag voorbij of columnisten in landelijke dagbladen wrijven de lezer het gevaar van de islam onder de neus, in meer of minder apocalyptische bewoordingen. Met de ‘vluchtelingencrisis’ is het debat bovendien verder geradicaliseerd, met het omvolkingsdenken als giftig dieptepunt.

Het enige dat „weldenkende academici” doen, is de samenleving wijzen op de misvattingen en soms ronduit malicieuze ideeën die dit integratiepessimisme voortdurend voeden. Daarmee ontkennen wij geenszins dat er problemen zijn, maar laten wij op grond van gedegen wetenschappelijk onderzoek zien dat er geen aanleiding is om te denken dat de Europese waarden onder druk staan van (islamitische) nieuwkomers.

Dat kiezers sinds de jaren negentig meer op radicaal-rechtse partijen zijn gaan stemmen is ook niet het gevolg van overdreven politieke correctheid, maar van het overnemen door ‘middenpartijen’ van de retoriek en framing van extreem-rechts. Bolkestein deed dit heel bewust in 1994 met de vluchtelingenkwestie, en sindsdien zijn velen hem gevolgd. Immigranten blijken namelijk de ideale bliksemafleider voor allerlei maatschappelijk problemen, van woningnood en sociale ongelijkheid tot – recentelijk – het stikstofprobleem.

Juist van deze framing – dat deze problemen samenhangen met de komst van migranten – profiteren radicaal-rechtse partijen. Zij zeggen immers al jaren dat immigranten, moslims vooral, Europa naar de afgrond leiden, en wanneer ook ‘gewone’ politici – en menig columnist – hierin mee gaan, moet er toch wel iets van waar zijn.

Doemdenken over migratie en integratiepessisme zijn in hun algemeenheid ongegrond, terwijl ze wel voor verdere polarisatie zorgen. Door dat te benoemen, laten we het debat juist niet aan radicaal-rechts.