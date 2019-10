Farmaceuten schikken voor miljoenen in opiatenrechtszaak

Het had een van de gecompliceerdste civiele zaken uit de geschiedenis van de VS moeten worden, met meer dan 200 uur spreektijd voor de betrokken partijen – maar maandagochtend kwam er alsnog een schikking.

Vier van de vijf aangeklaagde farmaceutische bedrijven troffen op het laatste moment een overeenkomst van 245 miljoen dollar met twee lokale overheden in een zaak over de opiatencrisis in de VS, meldde The New York Times. Dat proces zou een testcase worden voor de ruim 2.300 aanklachten die door het hele land zijn ingediend tegen farmaceuten. Hoe bewust en actief hebben zij geprobeerd om Amerikanen verslaafd te maken aan verschillende pijnstillende medicijnen – met ruim 400.000 doden sinds 1999 tot gevolg? Hoezeer hebben ze de verslavende gevolgen gebagatelliseerd? En tot wat voor schadevergoeding zou dat allemaal moeten leiden?

Tot een oordeel van de rechter daarover komt het nu niet, behalve mogelijk in de zaak tegen Walgreens Booth Alliance, een apothekersketen. Het is nog onduidelijk of de rechtszitting tegen deze partij maandag doorgaat. In de weken voorafgaand aan maandag hadden zeven andere farmaceutische bedrijven al geschikt met de twee eisende counties.

Schikking van 48 miljard dollar

De schikking van maandag is één van de vele stappen in de juridische afhandeling van de opiatencrisis die de VS in beslag neemt. De zaak had moeten dienen als een richtlijn voor de duizenden andere aanklachten, die onder andere zijn ingediend door lokale overheden en ziekenhuizen. Daarover wordt nog steeds onderhandeld tussen advocaten van de verschillende partijen, waarbij het volgens The Wall Street Journal zou gaan om een bedrag van rond de 48 miljard dollar. The New York Times verwacht dat ook in deze schikkingsgesprekken mogelijk maandag een doorbraak bereikt zal worden.

Aan de farmaceutische kant gaat het in de zaken vooral om grote producenten en distributeurs met omzetten van miljarden dollars, zoals McKesson, AmerisourceBergen en Cardinal, drie van de grootste bedrijven van de VS. Zij hebben zich naar eigen zeggen altijd aan de wet gehouden, en wijzen op de verantwoordelijkheid van dokters bij het voorschrijven van pijnstillers. Grote afwezige is Purdue Pharma, dat in september al een miljardenschikking trof – en daarna faillissement aanvroeg.

