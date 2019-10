Drie Haagse partijen zeggen vertrouwen in politieleiding op

Drie partijen in de Haagse gemeenteraad zeggen het vertrouwen op in de leiding van de politie. De Haagse Stadspartij, Islam Democraten en Nida verwijten in een brief de politieleiding te weinig te doen tegen racisme, etnisch profileren, buitenproportioneel politiegeweld, intimidatie en onheuse bejegening van burgers. Ze spreken van „een structureel probleem”.

De drie partijen – samen 5 van de 45 zetels in de gemeenteraad – ondersteunen met hun brief een klacht van twintig antiracisme- en maatschappelijke organisaties.

Zij eisten vorige week dat korpschef Erik Akerboom ingrijpt bij de politie Den Haag. Aanleiding daarvoor was onder meer het nieuws dat Fatima Aboulouafa, de politieagent die deze zomer publiekelijk melding maakte van discriminatie en machtsmisbruik binnen de Haagse eenheid, daar niet langer welkom is. Daarnaast blijkt uit intern onderzoek van de politie dat op bureau Hoefkade sprake is van ernstige misstanden. Een groep agenten daar zou zich ‘Marokkanenverdelgers’ noemen. De drie partijen hebben hun achterban deels in de Schilderswijk, waar bureau Hoefkade ligt.

De gemeenteraad zou over de misstanden een spoeddebat voeren, op initiatief van de PvdA. Dat werd uitgesteld door het vertrek van burgemeester Pauline Krikke, twee weken geleden. Een nieuwe datum is nog niet vastgelegd.

Voorbarig

Andere partijen in de gemeenteraad willen eerst een debat met waarnemend burgemeester Johan Remkes, die verantwoordelijk is voor openbare orde en veiligheid. Zij noemen de brief van de drie „voorbarig” en „de omgekeerde volgorde”.

„Natuurlijk is er wat aan de hand bij de eenheid Den Haag. Maar je kunt niet eerst het vertrouwen opzeggen en dan pas debatteren”, zegt D66-fractievoorzitter Hanneke van der Werf. „We kunnen niet doen alsof er niets aan de hand is en natuurlijk moeten we verhalen over misstanden serieus nemen, maar laten we het debat afwachten”, zegt ook VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf.

„Juist om alle feiten op tafel te krijgen” is een debat belangrijk, zegt Martijn Balster van de PvdA. Hij wijst erop dat de Haagse gemeenteraad al vaak heeft gesproken over discriminatie en diversiteit binnen de politie: „Goede voornemens blijken weerbarstig.”

De Haagse Stadspartij, Islam Democraten en Nida willen niet op een nieuwe datum wachten. „De klachten stapelen zich op. We willen onze verantwoordelijkheid nemen richting de mensen die hun nek uitsteken om misstanden aan te kaarten”, zegt Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij (HSP). „We willen de discussie nú openlijk voeren.”

De partijen wijzen op de verschillende incidenten afgelopen jaren in Den Haag, waaronder de dood van Mitch Henriquez in 2015 na een hardhandige aanhouding door de politie. Toenmalig burgemeester Jozias van Aartsen gaf toen toe dat er sprake was van racisme binnen de politie. Hij kondigde een groot aantal maatregelen aan om discriminatie tegen te gaan. Maar volgens de drie partijen is er „geen enkele verbetering of verandering” te zien.