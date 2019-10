Dodental loopt op bij aanhoudende protesten Chili

Bij aanhoudende, felle protesten in de Chileense hoofdstad Santiago zijn zondag vijf mensen omgekomen. Hun lichamen werden gevonden in de kelder van een pakhuis dat door plunderaars in brand was gestoken, meldt persbureau AP.

Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van onlusten dit weekend op acht. Drie mensen kwamen zaterdag om bij branden in twee geplunderde supermarkten.

Lees ook: Chileense president draait prijsverhoging metro terug na protesten

De gewelddadige protesten zijn zondagavond doorgegaan ondanks de aankondiging door de Chileense president Sebastián Piñera op zaterdag dat een stijging van de prijzen van kaartjes voor de metro niet doorgaat. Die voorgenomen stijging leidde twee weken geleden tot felle betogingen.

Noodtoestand uitgebreid

De Chileense regering heeft de noodtoestand in Santiago uitgebreid naar zeven andere steden in het noorden en het zuiden van het land wegens „escalerend geweld en vandalisme”, heeft minister van Binnenlandse Zaken Andres Chadwick zondagavond gezegd. Volgens hem hebben zondag zeventig „ernstige gewelddadige incidenten” plaatsgevonden, waaronder veertig plunderingen van supermarkten en andere bedrijven, schrijft Reuters.

Bij onlusten zijn miljoenen euro’s aan schade aangericht: bussen zijn uitgebrand, metrostations vernield, kantoorgebouwen en winkels getroffen door vandalisme.

In Santiago zijn ongeveer 10.500 militairen en politiemensen op de been, aldus Chadwick. Dat aantal wordt zo nodig opgevoerd, zei hij. Veiligheidstroepen hebben traangas en waterkanonnen ingezet om menigtes uiteen te drijven. Meer dan zeventig mensen zijn gewond geraakt, onder wie 62 agenten. Bijna 1.500 mensen zijn gearresteerd.

Piñera, die te maken heeft met de ernstigste crisis van zijn tweede termijn als president van Chili, hield zondag besprekingen met vooraanstaande leden van het parlement en de rechtspraak. Hij verklaarde achteraf er naar te streven „buitensporige ongelijkheden en onrecht te verminderen die in onze maatschappij stand houden”.