De koers van Fugro vliegt vrolijk de lucht in

Vijf jaar ellende – en ineens is er hoop. De koers van bodemonderzoeker Fugro ging eerder deze maand over een schans en vliegt sindsdien vrolijk de lucht in. Een indrukwekkende winst van bijna 30 procent in enkele weken tijd.

Zoom je een paar jaar uit, dan wordt de situatie van het bedrijf uit Leidschendam duidelijk. Ooit, voordat eind 2014 de olieprijs door overaanbod drastisch begon te dalen, navigeerde een aandeel Fugro comfortabel rond de 45 euro. Nu: 7,50 euro. Als een bergbeklimmer die met een tuigje vastzit aan zijn vallende klimpartner, stortte Fugro met de olieprijs mee de afgrond in.

Want ineens hadden Shell, ExxonMobil en BP de specialistische kennis van Fugro niet meer nodig om de zeebodem waar zij een platform wilden bouwen te laten inspecteren op, bijvoorbeeld, bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Zij hadden genoeg aan hun hoofd door de lage olieprijs. Het nieuwe booreiland werd voorlopig uitgesteld, de reparaties aan bestaande platformen ook.

Vijf jaar geleden was Fugro een bedrijf waarin 2,5 miljard euro omging en dat 13.500 mensen aan het werk zette. De realiteit van oktober 2019: een jaaromzet van 1,6 miljard euro en ruim tienduizend werknemers.

En nu is daar die recente opleving. De schans waar de koers overheen sprong: een adviesverhoging vorige week van ABN Amro. Van ‘verkopen’ maakten de analisten van de bank ‘houden’. Fugro komt vrijdag met kwartaalcijfers en de bank verwacht dat die positief uitvallen.

Thijs Berkelder, een van de ABN-analisten die verantwoordelijk is voor de adviesverhoging: „De afgelopen jaren waren er veel kwartalen waarbij problemen met bepaalde projecten speelden. Zo had Fugro de eerste helft van dit jaar last van schepen die in onderhoud moesten, en bleek bij de onderhoudsbeurt dat er nóg meer moest gebeuren. Dat kost veel geld. Dat soort dingen zijn er nu niet geweest.”

Verder is het derde kwartaal door de betere weersomstandigheden traditioneel goed voor Fugro, zegt Berkelder. Met stormen is het op zee niet te doen een platform te repareren. En het weer was de afgelopen maanden bijzonder rustig boven de Noordzee en de Golf van Mexico, waar de bodemonderzoeker actief is.

Weersomstandigheden, minder problematische projecten: het zijn incidentele oorzaken waardoor de cijfers over het derde kwartaal, vermoedelijk, beter zijn. Onderliggend ziet het er voor Fugro ook steeds gunstiger uit, zegt Quirijn Mulder van ING (advies: kopen). Shell, ExxonMobil en BP willen ineens weer praten. De laatste jaren is de olieprijs voorzichtig aan het stijgen. Mulder: „Het houdt nog steeds niet over, maar wel zien we dat de investeringsactiviteiten toenemen.” De oliebedrijven hebben meer te besteden, en willen alsnog dat platform of het onderhoud aan dat eiland laten verrichten.

De kwartaal- en jaarverslagen laten ook een andere ontwikkeling zien. Vlak voordat de olieprijs instortte was Fugro voor 75 procent van zijn inkomsten afhankelijk van de olie- en gasindustrie. Nu is nog iets meer dan de helft uit die sectoren afkomstig. Een nieuwe inkomstenbron is erbij gekomen, windmolens. Voordat Vattenfall een windmolenpark buiten de kust neerzet, wil het weten of de bodem daar wel geschikt voor is. Enter Fugro. Al vormt deze tak nog lang niet de hoofdmoot voor het bedrijf uit Leidschendam: een achtste van de omzet is eruit afkomstig.

Berkelder van ABN maakt zich wel zorgen over de schulden van Fugro. De schuldratio bedraagt momenteel 2,8. Blijkt vrijdag dat die is opgelopen tot 3, dan schendt Fugro het convenant met de banken waarvan ze het geld leenden, en moeten ze opnieuw gaan onderhandelen.