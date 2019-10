Installatiekunstenaar Huang Yong Ping verbond op speelse wijze Oost en West

De Chinees-Franse kunstenaar Huang Yong Ping is zondag onverwacht op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn Parijse galerie Kamel Mannour maandag bevestigd. Samen met Ai Weiwei gold Huang als een van de bekendste installatiekunstenaars uit China. Hij stond bekend om zijn diep-filosofische werken, waarin hij op speelse wijze de relatie tussen Oost en West en tussen kunst en leven onderzocht. Dieren speelden in zijn beelden vaak de hoofdrol.

Na de Culturele Revolutie ging Huang (Xiamen, 1954) studeren aan de Zhejiang Academy of Fine Arts in Hangzhou. In de jaren tachtig was hij de leider van de Xiamen Dada-beweging, die happenings organiseerde naar voorbeeld van Joseph Beuys en Marcel Duchamp, onder het motto ‘Zen is Dada, Dada is Zen’. Als reactie op de strenge censuur in China staken de leden van de Xiamen Dada-groep hun kunstwerken na afloop van hun exposities in brand.

In 1989 werd Huang door curator Jean-Hubert Martin uitgenodigd voor de legendarische tentoonstelling Les Magiciens de la Terre in Centre Pompidou. Terwijl hij zijn kunstwerk aan het opbouwen was, braken in Beijing de opstanden op het Tiananmenplein uit. Huang besloot daarop in Parijs te blijven. In 1999 werd hij Frans staatsburger.

In de jaren negentig was Huang alom aanwezig in de internationale kunstwereld. Hij stelde tentoon in De Appel in Amsterdam en P.S.1 in New York, nam deel aan de eerste editie van Manifesta in Rotterdam in 1996 en aan de beeldententoonstelling Skulptur Projekte Münster in 1997, waar hij het permanente werk Thousand-Armed Guanyin maakte. In 1999 vertegenwoordigde hij Frankrijk op de Biënnale van Venetië. Hij doorboorde toen het plafond van het Franse paviljoen met negen houten zuilen waarop fantasiedieren pronkten. Tien jaar later was zijn werk opnieuw in Venetië te zien, toen hij twee reusachtige octopussen maakte voor de hoofdtentoonstelling in de Arsenale.

De installatie Empires die Huang Yong Ping maakte voor de tentoonstelling Monumenta in het Grand Palais in 2016. Foto Jacky Naegelen/ Reuters

In 2016 kreeg Huang van het Franse ministerie van Cultuur de opdracht om het Grand Palais in Parijs in te richten voor de zevende editie van Monumenta. Hij maakte toen de installatie Empires, waarin een spectaculaire slang rondkroop door een labyrint gemaakt van ruim driehonderd zeecontainers.

In de beeldentuin van Museum Kröller-Müller is een permanent werk van Huang te zien: The overturned tomb uit 1994. Deze gestileerde kopie van een oud Zuid-Chinees graf, heeft de vorm van een schildpad – in de Chinese cultuur het symbool van een lang en eeuwig leven.