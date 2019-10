Chilenen blijven demonstreren, ook nu prijsverhoging niet doorgaat

Chili bevindt zich in „een oorlog", zei president Sebastián Piñera over de gewelddadige protesten die zijn land al dagen lamleggen. De onlusten hebben aan zeker tien mensen het leven gekost. De protesten gingen zondagavond door, ondanks dat Piñera zaterdag aankondigde dat een stijging van de prijzen van kaartjes voor de metro toch niet doorgaat. Die voorgenomen stijging leidde twee weken geleden tot de eerste betogingen. De president zei „met nederigheid en spanning” te hebben geluisterd naar „de stem” van zijn landgenoten. Er zal volgens de president een werkgroep worden opgezet om verder in overleg te treden. „Ik zal geen angst hebben te blijven luisteren naar hun stem, want zo wordt de democratie gevormd.” Piñera, die te maken heeft met de ergste crisis van zijn tweede termijn als president van Chili, hield zondag besprekingen met vooraanstaande leden van het parlement en de rechtelijke macht. Hij verklaarde achteraf ernaar te streven de „buitensporige ongelijkheden en het onrecht te verminderen die in onze maatschappij standhouden”.