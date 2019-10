Bioscopen compenseren Friends-fans voor teleurstellende jubileumshow

Friends-fans die zondag in Pathé aanwezig waren voor de uitzending van de jubileumshow van de populaire sitcom, krijgen een gratis bak popcorn en een drankje. Bezoekers van de voorstelling in Kinepolis of Vue Cinemas kunnen een gratis filmkaartje krijgen. Hiermee reageren de bioscoopketens op de storm van kritiek die op sociale media opstak na de voorstelling.

De jubileum-show, gemaakt ter ere van het 25-jarig bestaan van de serie, was van tevoren beschreven als een compilatie van „iconische afleveringen, exclusieve interviews en nooit eerder vertoonde beelden”. Volgens talloze bezoekers van de voorstellingen werd deze belofte niet waargemaakt.

Laura Wurth bekeek The One With The Anniversary bij Vue Cinemas in Hoorn. Zij vertelt dat de avond begon met een „rommelige” intro van maximaal vijf minuten waarin beeldmateriaal van het Amerikaanse ExtraTV werd gecombineerd met beelden van het eerste seizoen. Van exclusieve interviews was volgens haar geen sprake. Hierop volgden acht willekeurige afleveringen, „precies zoals ze op Netflix staan”.

Warner Bros

Op sociale media ontstond dan ook al snel kritiek. Bezoekers stelden dat ze net zo goed thuis op de bank de acht afleveringen hadden kunnen bekijken, anderen noemen de show bioscoop-onwaardig. Sommige Friends-fans zeggen zelfs de bioscoop te hebben verlaten voordat de voorstelling afgelopen was.

De bioscoopketens benadrukken maandag dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de montage van de beelden: de jubileum-show is in elkaar gedraaid door Warner Bros. Pathé stelt de „negatieve reacties te verzamelen” en gaat deze terugkoppelen naar de televisieproducent.