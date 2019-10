Australische kranten lakken voorpagina zwart tegen censuur

Een groot deel van de Australische kranten is maandagochtend verschenen met zwartgelakte tekst op hun voorpagina en daaroverheen een rode stempel met de woorden „geheim” en „niet voor publicatie”. Dat meldt persbureau Reuters. Met deze Your Right To Know-campagne protesteren ze tegen nieuwe wetgeving die de persvrijheid kan inperken en politie-invallen bij media eerder dit jaar.

De discussie over persvrijheid in Australië laaide op in juni, toen de politie invallen deed bij het hoofdkantoor van nieuwszender ABC en bij een politiek redacteur van de krant The Sunday Telegraph omdat zij over staatsgeheimen zouden beschikken. Volgens ABC kwam de inval naar aanleiding van uitzendingen in 2017 over wangedrag van Australische militairen in Afghanistan. News Corp Australia, het mediabedrijf dat eigenaar is van The Sunday Telegraph, verklaarde dat de journalist had geschreven over het voornemen de geheime dienst meer bevoegdheden te geven zodat ze e-mails, sms-jes en bankgegevens van de bevolking kon inzien.

Aan de onderkant van de voorpagina van de kranten wordt de vraag gesteld: „Als de overheid de waarheid bij u weghoudt, wat verbergen ze dan?” Australië heeft geen duidelijke en ondubbelzinnige wetten die persvrijheid of vrijheid meningsuiting waarborgen.

Persvrijheid ingeperkt sinds 9/11

Een nieuwe wet zou journalisten de toegang tot gevoelige overheidsinformatie ontzeggen. Volgens persbureau AP stellen media dat sinds 11 september 2001 de persvrijheid verder is ingeperkt door het aannemen van ruim zeventig anti-terreur- en veiligheidswetten.

De directeur van het grote Australische mediabedrijf Nine schrijft in een verklaring: „Het gaat om het verdedigen van het recht dat elke Australiër heeft te worden geïnformeerd over belangrijke beslissingen die de regering namens hen neemt.” Hoofd van News Corp Australia Michael Miller tweette een foto met alle voorpagina’s van zijn kranten.

De Australische regering reageert op de campagne door een parlementaire commissie te vragen onderzoek te doen naar de gevolgen van Australische wetgeving en de macht van de inlichtingendienst op persvrijheid. Die commissie zal volgende maand verslag uitbrengen.