‘Als je in iets gelooft, dan gebeurt het’

‘Op mijn negentiende vertrok ik van Den Bosch naar Amsterdam. Wat mij trok is het gevoel dat hier alles mogelijk is, het is een stad die nooit slaapt. Alles gebeurt hier. Als student heb ik het leuk gehad: gamen, uitgaan, festivals. Ik leende maximaal en leefde gewoon chill. Samen met een vriend begon ik Dom Amsterdam: een bedrijf in duurzame festivaltasjes. Ook heb ik een start-up in growth hacking op Instagram, maar dat staat even op pauze.

„Toen ik dit jaar afstudeerde, draaide mijn moeder de geldkraan dicht. Tot dan toe betaalde ze mijn huur. Ik ben voor een groot deel door haar opgevoed en vroeger hadden we het niet breed. Er was geen geld voor merkkleding of weekendjes weg. Nu vind ik het mooi, én mijn plicht, om op eigen benen te staan. Ik heb mezelf ermee als ik zou falen, er is geen vangnet.

„Dat geeft mij een boost het goed te doen qua carrière. Toen ik mijn diploma kreeg, ben ik gelijk gaan solliciteren. Vroeger spaarde ik nooit, nu ben ik mijn leven financieel meer op de rit aan het krijgen. Het geeft mij een goed gevoel dat binnenkort mijn eerste echte salaris wordt gestort.

„Elke ochtend sta ik om zeven uur op. Na mijn ontbijt pak ik de Noord-Zuidlijn naar mijn werk bij Modefabriek, een organisatie voor mode-evenementen. Ik doe daar de sales. Natuurlijk helpt het daar om mensenkennis te hebben, en ook de energie waarmee je praat, doet ertoe. Maar als het een keer niet lukt, is dat ook niet erg. Zelfs de beste verkoper slaagt niet altijd.”

‘Ik sport drie tot vier keer in de week bij Basic Fit. Na het trainen neem ik een proteïneshake en creatinesupplementen. Ik let op mijn voeding en probeer minder vlees te eten, omdat je zo vaak hoort dat het slecht is voor het milieu. Datzelfde heb ik met kleding. Vroeger kocht ik vijf truien voor 25 euro per stuk, nu koop ik er liever één voor 150 euro.

„Als ik vrij ben, ga ik met vrienden op stap, een of twee keer per jaar gaan we op vakantie. Een keer huurden we een villa met zwembad, een andere keer een appartement in Barcelona. Voor mij is luxe samen een hapje te eten, of een wedstrijd van Ajax mee te pakken. Dat ik kan doen wat ik wil en niet gelimiteerd ben in mijn keuzes.

„Om geïnspireerd te raken kijk ik Ted Talks over ondernemen of lees ik boeken van ‘mindsettrainers’ als Think and Grow Rich. Ik volg hen omdat ik daar sterker van word. Ik geloof in ‘zelflering’, dat je je brein voor je laat werken. Als je in iets gelooft en je ervoor inspant, dan gebeurt het.

„Zo doe ik bijvoorbeeld mee met de Viking Run, waarbij je in herfstweer 19 kilometer door de modder rent, afgewisseld met obstakels. Hiervoor was ik al moe als ik naar de bushalte moest rennen, maar door hard te trainen en in mezelf te geloven ben ik er nu helemaal klaar voor.”