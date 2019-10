Zakelijk deel Amsterdam Dance Event: markt groeit in China, festivals duurzamer

Op de grootste dancetop ter wereld kon je afgelopen vijf dagen naar een acht uur durend ligconcert van Sebastian Mullaert in de ‘Zen Space’ en naar de vijftiende verjaardag van Tomorrowland. Tussen het high brow vermaak in de Waalse Kerk en de bombastische ‘greatest hits’-parade in de Ziggo Dome waren er honderden activiteiten.

Je zou haast vergeten dat Amsterdam Dance Event (ADE) ooit als zakenbeurs begon. In de tijd van de compilatiecd’s leurden Nederlandse dj’s in de Balie en Paradiso met eigen plaatjes bij distributeurs uit het buitenland. Nog steeds speelt het conferentiedeel van het festival een grote rol. Het kent vier thema's: ADE Beats, Soundlab (voor de gearfreaks), ADE University, ADE Pro en ADE Green.

De conferentie slaat de laatste jaren graag de handen ineen met corporate sponsors en politici en dat leidt tot onvrede. Zo organiseerde technoproducer DVS1 zelf maar een conferentie voor de underground in de Tolhuistuin onder de naam S.O.S.

Opvallend dit jaar was de grote opkomst tijdens de tweede editie van ‘House of China’ in de Balie. De cijfers die bij aftrap werden gepresenteerd logen er dan ook niet om. Het aantal festivals in China is geëxplodeerd: van 32 in 2016 naar 150 in 2018. Elektronische muziek is er bijna net zo populair als pop. Chinees streamingsplatform Tencent heeft 800 miljoen actieve gebruikers.

De conferentie gaf een interessant inkijkje. Op technologisch vlak loopt China voorop. Er zijn nieuwe betaalmethodes in omloop zoals ‘virtual gifting’, waarmee artiesten ‘munten’ kunnen downloaden die fans rechtstreeks aan ze sturen. Hologrammen zijn een belangrijke x-factor voor de veelal jonge bezoekers van grote dancefeesten. Afrekenen doe je sowieso overal met WeChat Pay (de Chinese What’sApp).

Tien jaar geleden was China voor makers van dance nog iets nieuws, nu is China „simpelweg de plek om te zijn”, zei dj Armin van Buuren tijdens zijn keynote speech. Dance is daar nog fris. „Dat merk je aan de energie van het publiek.”

Het was licht ongemakkelijk dat er voor dit panel niet één vertegenwoordiger van de Chinese dancescene was uitgenodigd en dat het niet over mensenrechten ging. Van Buuren kreeg een ‘traditioneel Chinees jasje’ met zijn naam in Mandarijn uit handen van een Nederlander.

Op vrijdag kwamen ook de natuurlijke grenzen van de groei van dance aan bod tijdens ADE Green. Zo vertelden festivals als Awakenings, Best Kept Secret en Open Air over de vorderingen in het kader van hun Plastic Promise om uitsluitend recyclebaar plastic te gebruiken tegen 2025.

Een goed beloningssysteem is essentieel, legde Awakenings uit. Het festival deed een geslaagde proef: dankzij speciale kokers aan de bar kwam negentig procent van de drinkbekers terug.

Ook hier maakten de cijfers indruk. Het gemiddelde festivalmenu (bier-friet-burger) is qua CO2-uitstoot vergelijkbaar met 60 km autorijden. Deens festival Roskilde inspireerde met een menu waarop naast de gewone prijs ook de milieuprijs is te lezen. Festivals als DGTL en het Britse Shambala gingen eerder al volledig vegetarisch.

Aan het eind van de middag tekenden twintig grote festivals uit zeven landen een intentieverklaring om tegen 2025 volledig circulair te zijn. „We zijn er al bijna”, legde DGTL-oprichter Jasper Goossen uit. „Ten opzichte van vorig jaar is ons afval met de helft gereduceerd. De grootste afvalstroom die nog overschiet zijn de spullen die mensen achterlaten op het terrein.”

Goossens riep de bezoeker op om zo min mogelijk mee te nemen. „Wij zullen jullie ook naakt opwachten”, grapte hij.