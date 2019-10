Twee gewonden schietpartij Sliedrecht aangehouden

De twee mannen die zaterdagavond zwaargewond raakten bij een schietpartij in Sliedrecht, zijn aangehouden. Dat heeft de politie zondag laten weten. Ze werden in het ziekenhuis gearresteerd. De politie onderzoekt hun betrokkenheid bij het schietincident.

Zaterdag kreeg de politie rond 20.30 uur meerdere meldingen van mensen die „flink wat schoten hoorden”, schrijft de politie. In twee verschillende straten, zo’n vijfhonderd meter van elkaar, trof de politie de twee gewonde mannen. Ze werden met traumahelikopters naar het ziekenhuis gebracht.

In de buurt van het incident vond de politie een vuurwapen. Ook werden meerdere hulzen aangetroffen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Burgemeester Bram van Hemmen noemt de schietpartij op Twitter „afschuwelijk”. Hij schrijft: „Ik wens de omwonenden veel sterkte.”