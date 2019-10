Jan Wolkers Prijs voor roman Marente de Moor

Schrijfster Marente de Moor heeft voor haar boek Foon de Jan Wolkers Prijs gewonnen. Voor het eerst gaat de prijs voor het beste natuurboek naar een roman. Foon is „een boek dat je de ogen opent voor de schoonheid én de raadsels van de natuur”, zei de jury zondagochtend tijdens de prijsuitreiking in Museum de Lakenhal in Leiden.

De jury vindt Foon - over een biologenechtpaar dat in de Russische bossen te maken krijgt met mysterieuze geluiden - „een boek vol wijsheid en kennis, op speelse wijze opgediend”. Het doet je „op een andere manier” kijken naar de natuur, zei juryvoorzitter Jean-Pierre Geelen. Hij noemde Foon een roman die “tot de verbeelding spreekt, waarvan elke pagina schreeuwt om doorlezen en verder bladeren. Een boek dat de lezer trakteert op prachtige vondsten en stilistische parels, geschreven met gevoel voor de poëzie van het bestaan.”

Andere kanshebbers waren het volgens de jury „prettigst gestoorde” De nieuwe gids voor de niet-bestaande vogels van Europa van O.C. Hooymeijer, De ontsnapping van de natuur van Thomas Oudman en Theunis Piersma, het poëzieboek voor kinderen Laat een boodschap achter in het zand en het imposante, 3,7 kilo wegende boek van Sovon Vogelonderzoek Nederland, dat “elke vogelaar doet watertanden”, Vogelatlas van Nederland.

‘Meer boeken over natuur’

De jury, verder bestaande uit Karina Wolkers, Allard Stapel (Wereld Natuur Fonds) en Daniel Gulpers (radioprogramma Vroege Vogels), boog zich over ruim 120 ingezonden boeken. Geelen: „Er worden elk jaar meer boeken ingezonden voor de Jan Wolkers Prijs. Dat zou best eens kunnen betekenen dat in Nederland ook steeds meer boeken geschréven worden waarin natuur op een of andere manier een prominente rol speelt.”

De prijs werd dit jaar voor de zevende maal uitgereikt. Marente de Moor ontving uit handen van Karina Wolkers een cheque ter waarde van 5.000 euro en een tekening van de auteur gemaakt door kunstenaar Siegfried Woldhek. Eerdere winnaars van de Jan Wolkers Prijs zijn onder anderen Menno Schilthuizen (2018), Dik van der Meulen (2017) en Albert Beintema (2016).