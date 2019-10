In Antwerpen koop je voor minder geld een rianter huis

Marlon Veelers is grafisch ontwerper. Haar vriend is kok. Daardoor konden ze eigenlijk gaan wonen waar ze wilden, beseften ze. Weg uit Utrecht dus, zelfs het land uit. „We wonen nu vijf maanden in Antwerpen”, vertelt de 25-jarige Veelers in de huiskamer van hun tweekamerappartement, terwijl kat Bobbie aan een stoel krabt. „Het is een leuke stad en echt iets nieuws. Tegelijkertijd is het niet aan de andere kant van de wereld. Ze spreken er dezelfde taal.”

Nederlanders zijn de grootste groep buitenlanders in Vlaanderen. In Antwerpen wonen er sinds dit jaar twintigduizend – een ruime verdubbeling sinds 2007. Ze komen voor de liefde, voor de goedkopere studies, voor werk. En voor de gunstige huizenmarkt. Terwijl de prijzen van koopwoningen en de huren in Nederland sterk stijgen, is van een oververhitte woningmarkt in Antwerpen weinig te merken.

Hoe moeilijk is het om van Nederland naar België te verhuizen?

Veelers en haar vriend zochten een middag op verhuursites, vonden honderddertig appartementen die minder dan duizend euro per maand kosten, en planden in twee dagen negen bezichtigingen in. „We hoefden maar te bellen dat we het wilden hebben of de verhuurder was akkoord. De week erna konden we al tekenen. Voor we het wisten, stond onze naam bij een Antwerpse deurbel.”

65 vierkante meter, drie balkons, hoge plafonds in een gerenoveerd historisch pand, en in de hipste wijk van de stad: Het Zuid. Het kost ze 950 euro per maand: „In Utrecht was dit echt ondenkbaar geweest. Daar zou je allang blij zijn iets te vinden wat bewoonbaar is. Hier werden we opeens kritisch; die tegels zijn niet mooi, dat soort dingen.”

Joris Bellwinkel bij zijn huis in Antwerpen Foto Ans Brys

De gemiddelde huurprijs in de vrije sector in Antwerpen was vorig jaar 872 euro, in Utrecht 1.208 euro. Een koopappartement kost gemiddeld 3.037 euro per vierkante meter in Antwerpen, een woning 2.085 euro per vierkante meter. In Utrecht, waar geen onderscheid wordt gemaakt tussen appartementen en woningen, kost een vierkante meter gemiddeld 3.700 euro.

Nederlandse makelaar

Makelaar Niek de Boer, zelf ook Nederlander, kwam dertig jaar geleden naar België, vertelt hij in het kantoor van De Boer & Partners in Brasschaat, niet ver van Antwerpen. Ook toen had hij veel Nederlandse klanten. „Dat waren vooral vermogende Nederlanders. Het was veel voordeliger voor ze om hier te wonen, omdat ze bijvoorbeeld geen vermogensbelasting hoefden te betalen. Hun sociale activiteiten hadden ze nog in Nederland, maar het huis stond hier.”

Inmiddels zijn de belastingregels veranderd. Veel Nederlanders die in de jaren negentig naar België trokken, zijn teruggekeerd „voor de kleinkinderen.” Daarvoor in de plaats kwamen andere Nederlanders. De Boer ziet regelmatig stellen als Veelers en haar vriend langskomen: „Jonge mensen uit Nederland die op avontuur gaan en hier meer waar voor hun geld krijgen. Want ook een stad als Breda is inmiddels niet meer te betalen. Voor de prijs die je in Nederland betaalt, vind je hier een veel rianter huis. En dan is Antwerpen ook nog een gezellige, vrij centraal gelegen stad. Je zit op een uur van Schiphol, twee uur van Parijs. En ze spreken er Nederlands.”

Zo dacht Joris Bellwinkel (30) uit Amsterdam er ook over. Hij verhuisde vier jaar geleden. Zijn Belgische vriendin woonde in Gent, maar samen kozen ze voor Antwerpen. „Een beetje tussen België en Nederland in. Niet alleen qua locatie, maar ook qua sfeer”, legt Bellwinkel hun keuze uit.

Ook hem vielen de gunstige huizenprijzen op. Bellwinkel en zijn vriendin huren nu een appartement met één slaapkamer, straks hebben ze een huis van 135 vierkante meter. Ze kochten een nieuwbouwwoning in de Antwerpse wijk Linkeroever, begin volgend jaar moet het af zijn. „Voor alles, inclusief belastingen en aanpassingen aan de keuken en de vloer, zijn we zo’n 390.000 euro kwijt.”

„In Amsterdam of Rotterdam lukt het eigenlijk niet meer om voor een normale prijs dicht bij het centrum te wonen”, hoort Bellwinkel van zijn Nederlandse vrienden. „Ik ken mensen die in de buitenwijken eindigen en alsnog de helft van hun salaris kwijt zijn aan de huur. Of die willen kopen, maar telkens niet genoeg boven de vraagprijs bieden. Een huis kopen wordt een lijdensweg. Wij hadden volop keuze en je kan hier zelfs nog onderbieden voor een huis.”

5 procent prijsstijging

In Antwerpen stegen de huizenprijzen vorig jaar met ruim 5 procent, in Nederland met 9 procent. Makelaar De Boer: „Die gekte die er nu in Nederland is, heb je hier niet. De markt is stabieler. Door een huis wandelen en dan 10 tot 20 procent boven de vraagprijs bieden, dat kennen we niet. Belgen zijn wat dat betreft wellicht nuchterder, die laten zich zoiets niet overkomen.”

In Antwerpen zijn ze „absoluut niet” bang dat de komst van Nederlanders nu wel voor grote woongekte gaat zorgen, aldus De Boer. „Als de prijzen daardoor zouden stijgen, hadden we dat zeker al gemerkt. Nederlanders zijn hier gewoon welkom. Als je je houdt aan de cultuur, vinden ze het allemaal prima.”

Dat zegt ook de woordvoerder van de Antwerpse wethouder Wonen Fons Duchateau: „Wij merken niets van een ‘Hollander-effect’ op de huizenprijzen. Er is wel sprake van schaarste op de woningmarkt, maar die wordt eerder veroorzaakt omdat de meeste Vlaamse vluchtelingen in Antwerpen komen wonen.”

Er zijn wel een paar dingen waar Nederlanders op moeten letten, waarschuwen de nieuwe Antwerpenaren. Bellwinkel betaalde 21 procent btw over zijn nieuwbouwwoning. Veelers en haar vriend vonden makkelijk werk in de horeca: „Maar ze maken er wel graag grappen over mijn Nederlandse accent.”