Feyenoord verspeelt punten thuis tegen Heracles

Feyenoord speelde zondag thuis tegen Heracles Almelo gelijk. Het werd 1-1. Hiermee blijft de club uit Rotterdam op de tiende plek staan in de eredivisie. Heracles heeft een punt meer en staat op de negende plek.

Feyenoord, met verdediger Marcos Senesi en aanvaller Nicolai Jørgensen voor de eerste keer in het basisteam, startte in een laag tempo. Desondanks zette Jens Toornstra de ploeg in de veertiende minuut op voorsprong (1-0). Na rust begon Heracles sterk aan de tweede helft. In de 63e minuut zorgde Orestis Kiomourtzoglou voor de gelijkmaker.

Feyenoord is niet goed begonnen aan het seizoen. De club haalde uit de laatste vijf competitieduels slechts vijf punten. De Rotterdammers wacht een zware week. Donderdag speelt de club voor de Europa League in Zwitserland tegen Young Boys. Zondag wacht in Amsterdam de Klassieker tegen Ajax. (ANP)