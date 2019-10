Festival Left of the Dial geeft shotje vertrouwen in rock

Het plan vooraf was om hier op te schrijven dat harde rockmuziek zich na een paar decennia in de schaduwen weer optrekt uit het dal: de jeugd zou eerlijk gierende gitaren weer en masse terugvinden, ver weg van alles wat hip is in Amsterdam dit weekend, op ADE. Maar op festival Left of the Dial in Rotterdam, afgelopen vrijdag en zaterdag, liepen meer terugtrekkende haargrenzen dan jeugdpuistjes rond. Een van de bezoekers van middelbare leeftijd vroeg zich na een show in zaal Worm zelfs hardop af – zittend – of hij nu niet te oud was om bandjes te kijken. Zijn maat suste: daar ben je nooit te oud voor.

Zo is het ook. Bovendien zat het op de podia zelf wel goed. Left of the Dial is een sympathiek showcasefestival waar nog niet ontdekte rockbands zich in de kijker kunnen spelen. Vaak had je geen idee wie de jonge waaghalzen met blosjes op hun wangen waren die nu weer de nagels van hun vingers stonden te raggen. Dat maakte deze tweede editie van het festival een avontuurlijk shotje rock-vertrouwen voor de toekomst.

Meerdere zalen in het centrum werden ervoor ingezet, zoals Rotown, V2, Worm, het schip V11 en het honk van de christelijke studentenvereniging NSR, waar twee groezelige punkzaaltjes ontstonden. Dat is ongetwijfeld in groot contrast met de normale avondjes bij de evangeliserende studenten, die zich onlangs grappig genoeg uitspraken tegen de ‘vrije seksuele moraal’ van de gay pride. Niet erg punkrock.

Dus uiteraard heette de leukste band die dit weekend op die plek speelde Gaygirl. Een grungy poprockband uit Londen, muzikaal tussen Wolf Alice en de Pixies. Frontvrouw Bex Morrison deed vocaal ook wel wat denken aan een timide Kim Gordon. Een band die best een vlucht kan nemen, zodra meer van hun songs zo sterk worden als ‘Sick Note’.

Niets timide aan The Goa Express, piepjonge gasten uit Manchester die zo uit een Britse versie van Stranger Things leken te zijn gestapt. „Where I’m going I won’t be coming home soon”, zongen ze in V2. Hun energieke mengeling van Britpop en ratelende psychrock was aanstekelijk genoeg voor die branie.

Het Canadese Dumb had iets te bewijzen: vorige week belandden ze plots op de lijst van de 40 beste nieuwe bands van het grote muziekblog Stereogum. De band uit Vancouver bleek een zelfverzekerde post-punkband met liedjes waarvan je op een prettige manier niet zo goed kon aanvoelen of ze nou boos of vrolijk zijn. Zing-roepende frontman Franco Rossino bracht in elk geval alles met een innemende glimlach.

Het festival had sowieso zeer internationaal geboekt. De mathrockers The Pier uit Italië vielen op met flitsend gitaarwerk in Vibes, vrijdag. Het Zweedse Birthday Girl versneed een dag later hun post-punk met harmonieuze, dromerige samenzang. Bijzonder was ook One Sentence. Supervisor uit Zwitserland, die vroeg op vrijdag in Worm onder een parasol mistige fuzzrock met een galmende oud speelden. Stef Chura uit Detroit leek zaterdag in Rotown met haar sterke, verhalende indierock al wat verder te zijn dan dit talentenfestival.

Op zo’n line-up waar eigenlijk niks bekend klinkt, is het geruststellend dat eentje een belletje doet rinkelen: Rotterdamse noiserockers The Sweet Release of Death brachten vorige week hun derde album The Blissful Joy of Living uit en presenteerden die tijdens het festival met een intense show in Worm. Martijn Tevel ramde schokkend met zijn hele lichaam de muziek uit zijn gitaar, waarmee hij de sfeer nog wat dreigender maakte. Bijna in volledig donker speelden ze de ingehouden bridge van ‘Ponytail’: „Your face feels like your ponytail…”, fluisterde zangeres/bassiste Alicia Breton Ferrer vanuit de schaduwen. Angstaanjagend goed.

Nog te zien: Gaygirl: 20/10, DDW festival, Eindhoven. Stef Chura: 21/10, Het Paard, Den Haag. The Sweet Release of Death: 7/11, Le Guess Who? festival, Utrecht.

Rock Left of the Dial. Gezien: 18-19/10, Rotown en omgeving, Rotterdam. Inl: leftofthedial.nl