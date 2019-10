Dimitri Vegas & Like Mike stoten Martin Garrix van de troon

Het Vlaamse duo Dimitri Vegas & Like is in de nacht van zaterdag op zondag uitgeroepen tot populairste dj’s van de wereld. Ze namen in Amsterdam de titel over van de Nederlander Martin Garrix, die de door het blad DJ Mag uitgeschreven competitie de afgelopen drie jaar won.

Na de eerste keer dat Martin Garrix tot nummer één van de wereld werd uitgeroepen, sprak NRC met hem: „In de melodie zit mijn handtekening.”

Het is voor de broers - echte namen Dimitri en Michael Thivaios - de tweede keer dat ze bovenaan de DJ Mag top 100 eindigen, dat was voor het eerst in 2015 het geval. In de daaropvolgende jaren eindigden de Belgen telkens als tweede. Op die plek stond dit jaar Garrix (echte naam Martijn Garritsen). De Fransman David Guetta werd derde. In totaal stemden dit jaar meer dan 1 miljoen mensen.

In de top tien werd Nederland uiteindelijk met zes dj’s vertegenwoordigd. Behalve Martin Garrix, kregen ook Armin van Buuren (4), Don Diablo (6), Oliver Heldens (7), Tiësto (8) en Afrojack (9) een plek. In de hele top 100 zijn in totaal 18 Nederlandse dj’s of dance-acts terug te vinden.

De top 100 van DJ Mag werd zaterdag bekendgemaakt tijdens het Amsterdam Music Festival in de Johan Cruijff Arena, het grootste feest tijdens het Amsterdam Dance Event, dat nog tot en met zondagnacht in de hoofdstad plaatsvindt.