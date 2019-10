Demonstranten Hongkong vernielen honderden winkels

Na twee weken relatieve rust zijn de protesten in Hongkong zondag weer opgelaaid. Tienduizenden demonstranten trokken door de straten. Een deel van de demonstranten was gewelddadig en vernielde onder meer honderden winkels en verschillende metrostations. De politie heeft traangas ingezet en werd door de demonstranten bekogeld met molotovcocktails. Dat meldt persbureau Reuters.

De vernielde winkels lagen langs de route van de demonstranten. In het verleden richtten de demonstranten zich vooral op winkels die een connectie hebben met het vaste land van China. Of dit nu ook zo was, is nog niet duidelijk. Op één vernielde winkel lag wel een briefje. In de brief stond dat het pand werd vernield omdat het eigendom is van een Chinese bende. Ook Chinese banken waren het doelwit zondag.

Niet alleen agenten, maar ook een politiebureau werd met molotovcocktails bekogeld, nadat agenten vanuit het gebouw traangas afschoten. Agenten zeggen meer dan veertig molotovcocktails te hebben onderschept.

Blauwe verf

De demonstratie van zondag was verboden en deelnemers liepen het risico te worden gearresteerd. De politie gebruikte opnieuw blauwe verf in de waterkanonnen om de demonstranten te identificeren. Volgens Reuters werd dit middel niet eerder zo veel gebruikt als zondag. Veel demonstranten kregen volgens het persbureau last van hun luchtwegen van de blauwe verf. Om identificatie te voorkomen droegen veel betogers gezichtsbedekking of een paraplu.

In Hongkong wordt al maanden massaal gedemonstreerd tegen de invloed van China. Aanleiding was een nieuwe wet die het mogelijk zou maken om verdachten in Hongkong uit te leveren aan China. Om „radicaal gedrag” tegen te gaan, introduceerden de autoriteiten begin oktober een verbod op gezichtsbedekking bij openbare bijeenkomsten, zoals een demonstratie. Het was een poging de demonstranten te dwingen hun gezicht te laten zien, wat ze makkelijker op te sporen maakt. Deze wet zorgde juist voor hernieuwde protesten. Volgens de demonstranten zelf waren er zondag 350.000 mensen op de been.