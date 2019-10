Automobilist rijdt in op terras in Deventer, vijf gewonden

In Deventer is de bestuurder van een personenauto zondagochtend op meerdere mensen ingereden. Dat gebeurde rond 05.30 uur op de Brink in het centrum van de stad. Aan de aanrijding was een ruzie voorafgegaan, aldus de politie. Vier mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, een vijfde gewonde is ter plaatse behandeld.

De bestuurder reed tijdens de manoeuvre ook een terras op de hoek van de Keizerstraat omver. Hij wist te ontkomen, maar de politie heeft inmiddels wel een andere verdachte aangehouden. Die had volgens de politie een rol in de ruzie die voorafging aan het incident. Wat die rol precies is, wilde een woordvoerder zondagochtend nog niet zeggen.

Na afloop van het incident heeft de politie onder meer een helikopter ingezet bij het zoeken naar de bestuurder van de auto. Dat heeft nog niet tot een aanhouding geleid, maar een woordvoerder zegt dat de politie inmiddels wel op de hoogte is van de identiteit van de bestuurder. Hij wordt geadviseerd zich direct bij de politie te melden.