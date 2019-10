Weg met de angst voor wiskunde!

Wie enkele jaren geleden in de zomervakantie flaneerde door de straten van La Flotte aan de Franse westkust, liep kans om op een markt, tussen kraampjes met sieraren en telefoonaccessoires, tegen een tafel aan te lopen die was ingericht met wiskundige spelletjes. Die tafel was van de Franse wiskundige en YouTube-ster Mickaël Launay. Launay houdt ervan wiskunde mee te nemen naar ongewone plaatsen.

In 2016 verscheen zijn boek Le grand roman des maths – De la préhistoire à nos jours. Met dit boek wil Launay hetzelfde bereiken als met dat kraampje: angst voor wiskunde wegnemen, laten zien dat de mathematica lang niet zo ontoegankelijk is als vaak wordt gedacht.

Vol enthousiasme loodst Launay de lezer door verschillende tijden van de wiskunde, beginnend bij de prehistorie, vaak aan de hand van wandelingen door Parijs. Hij gaat op zoek naar symmetrieën in versieringen die Mesopotamische pottenbakkers op hun aardewerk kerfden. Hij bestudeert de meetkunde van de Géode, een koepelvormige bioscoop waarvan het oppervlak is samengesteld uit duizenden aaneengesloten driehoekige spiegels. Hij bezoekt wetenschapsmuseum Palais de la découverte en het Musée des arts et métiers, met een grote collectie voorlopers van rekenmachines.

Launays aanpak is de geschiedenis van de wiskunde vertellen aan de hand van wat je om je heen ziet. Dat verdient alle lof. Maar de laatste drie eeuwen komen er wel erg bekaaid vanaf. Ook de beschrijvingen zijn daar tamelijk vlak en Launays keuzes lijken willekeurig. Een paar alinea’s over de paradox van Banach en Tarski, een paar bladzijden over de Mandelbrot-fractal, de recente prestaties van AlphaGo. Geen woord over, bijvoorbeeld, Launays landgenoot Alexandre Grothendieck, die de algebraïsche meetkunde opnieuw uitvond en doorgaat voor een van de grootste wiskundigen van de vorige eeuw. Misschien laat Launay de abstracte wiskunde weg om wiskunde-angst niet te versterken. Maar door deze omissie is de titel van zijn boek wel erg pretentieus.

Mickaël Launay: De wetten van de wereld Het grote verhaal van de wiskunde Vertaling Henriëtte Gorthuis en Nathalie Tabury. Uitgeverij Balans, 268 blz. € 23,99 ●●●●●

NRC Wetenschap Op de hoogte van kleine ontdekkingen, wilde theorieën, onverwachte inzichten en alles daar tussenin Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 19 oktober 2019