Mijn moeder heeft met veel zorg een portretfoto uitgezocht voor een bedrukte taart voor mijn verjaardagsfeestje. Bij de banketservice van de Hema bewonderen zij en de caissière samen het resultaat. Vertederd zegt mijn moeder: „Het wordt nog moeilijk om de taart aan te snijden.”

„Nee hoor!” zegt de caissière opgewekt. „Je moet gewoon het mes eerst onder de hete kraan houden, dan gaat het heel makkelijk.”

