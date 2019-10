Opnieuw jongeren bevrijd uit ‘school’ in noorden van Nigeria

In het noorden van Nigeria zijn zaterdag opnieuw jongeren gered uit een onderwijscentrum waar ze koranonderwijs zouden krijgen. Het gaat dit keer om 147 leerlingen. Dat meldt persbureau Reuters. Het is de vierde reddingsactie in een maand tijd. In totaal zijn hierbij meer dan duizend jongeren bevrijd.

Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De leerlingen die eerder deze maand werden bevrijd, verbleven in mensonterende omstandigheden. Sommigen waren geketend, geslagen of seksueel misbruikt. In tegenstelling tot eerdere reddingsacties, werden zaterdag ook 22 jonge vrouwen gered. Eerder werden uitsluitend jonge mannen aangetroffen.

De eigenaar van de school was eerder deze week al gearresteerd tijdens een politieactie bij een soortgelijk onderwijscentrum in de buurt. Ook hier werden tientallen jongeren bevrijd.

In het noorden van Nigeria zijn meer van dit soort zeer strenge onderwijscentra. Sommige ouders sturen hun kinderen naar deze scholen omdat ze dachten dat ze onderwijs zouden volgen. Andere ouders sturen kinderen die zich misdragen zouden hebben naar deze centra in de hoop dat ze discipline bijgebracht krijgen. Door de politieacties afgelopen weken wordt de druk op president Muhammadu Buhari groter om deze koranscholen strenger aan te pakken. Buhari liet in juni weten deze onderwijscentra op termijn te willen verbieden, maar hij liet niet weten wanneer. Zaterdag schreef hij in een verklaring dat „geen enkele democratische regering fysieke mishandeling” zou toestaan.