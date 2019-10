Het Lagerhuis ontneemt Johnson voorlopig zijn ultieme Brexit-victorie

Het Britse Lagerhuis weigerde zaterdagmiddag te stemmen over het onderhandelingsakkoord van premier Boris Johnson, waardoor de politieke besluiteloosheid rond Brexit zich voortzet en de onzekerheid over wanneer het Verenigd Koninkrijk uit de EU vertrekt, aanhoudt.

Als het aan de premier had gelegen was zaterdag 19 oktober, een wisselvallige herfstdag in Londen, de geschiedenisboeken ingegaan als de dag waarop hij wist te bereiken wat zijn voorganger Theresa May tot drie keer toe niet lukte: een parlementaire meerderheid voor een Brexit-deal. Zíjn Brexit-deal.

Johnson sprak zaterdagochtend het Lagerhuis toe en sloeg een kalme toon aan. Waar hij een paar weken geleden zijn tegenstanders probeerde op te hitsen met oorlogszuchtige taal, zocht hij nu verzoening. Johnson zei dat als zijn deal werd goedgekeurd het VK en de EU eindelijk van elkaar verlost waren. Dat ze met meer afstand uiteindelijk beter konden samenwerken. Johnson probeerde een premier met gravitas te zijn.

Het mocht niet baten.

Na een paar uur van debat stemde een meerderheid van het Lagerhuis (322 voor en 306 tegen) in met een motie van Oliver Letwin, een partijgenoot van Johnson. Het plan van Letwin komt erop neer dat hij wil dat het Lagerhuis zich pas later uitspreekt over de Brexit-deal.

Letwin doet dit om te vermijden dat hardliners bij de Tories via een sluiproute toch op een No Deal-Brexit aansturen. In zijn theorie hadden brexiteers zaterdag voor het onderhandelingsakkoord kunnen stemmen om zich vervolgens ergens in de komende weken tegen de gedetailleerde uitwerking van de deal in een wetsvoorstel te keren. Zijn amendement stelde daarom dat het Lagerhuis pas toestemming geeft voor de deal als de uitgewerkte Brexit-wet behandeld wordt.

Omdat het Lagerhuis het daarmee in meerderheid eens was, volgde er geen stemming over de deal. En als gevolg moet premier Johnson die andere wet uitvoeren waar hij zo fel tegen was: de Benn-wet, vernoemd naar initiatiefnemer Hilary Benn van Labour.

Dit Lagerhuislid regelde al eerder via een wet dat als Johnson op deze zaterdag geen fiat van het parlement zou krijgen voor een deal, de premier voor elf uur ’s avonds uitstel moet aanvragen in Brussel.

‘Geen onderhandeling’

Het is onduidelijk of Johnson daar gehoor aan geeft. De afgelopen dagen zeiden zijn ministers meerdere malen dat de premier zich aan de wet zal houden. Tegelijkertijd zei Johnson zaterdag in het Lagerhuis dat hij „niet bij de EU zal onderhandelen over een vertraging. De wet dwingt mij daar niet toe.”

Het kan zijn dat de premier op die woorden terugkomt en alsnog stilletjes per brief verlening aanvraagt. Het is ook mogelijk dat hij ruimte ziet en onderscheid maakt tussen uitstel ‘aanvragen’ (formulering Benn-wet) en over uitstel ‘onderhandelen’ (woordkeus Johnson).

Johnson kan zaterdag de aanvraag wel versturen, maar misschien verkeert hij na zijn ontmoetingen met EU-leiders afgelopen donderdag in de veronderstelling dat zij geen haast maken met een reactie. Of dat zij een antwoord zo formuleren (strenge voorwaarden, suggestie zeer lang uitstel) dat het Lagerhuis daar weer niet mee kan leven. De Ierse premier Varadkar zei vrijdag al dat verdere verlening „geen zekerheid” is.

Dat was altijd de achilleshiel van de Benn-wet: het draagt de Britse premier op te handelen, terwijl de bevoegdheid om over verlenging te beslissen bij de overige 27 EU-leiders als geheel ligt. Terwijl er gesteggeld wordt over uitstel, kan de premier tijd kopen en blijft een No Deal-Brexit een theoretische mogelijkheid.

Lees ook: Zonder ‘Leo’ had Boris Johnson zijn deal nooit gekregen

Johnson wil dat het Lagerhuis maandag aanvangt met de behandeling van de gedetailleerde Brexit-wet. Dan moet er ook gestemd worden. Als de EU-leiders op dat moment nog niet hebben gereageerd, kan Johnson proberen het Lagerhuis onder druk te zetten door te zeggen dat zijn deal de enige manier is om honderd procent zeker een No Deal te voorkomen.

Het is ook mogelijk dat Johnson zijn poot stijf houdt en wacht tot een van zijn politieke tegenstanders naar de rechter stapt om de aanvraag voor Brexit-uitstel af te dwingen. Als dat zo is, dan schendt de premier zijn eerdere belofte dat hij zich aan de wet houdt.

De dag was al met al geen complete mislukking voor Johnson. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de 306 Lagerhuisleden die zaterdag tegen het amendement van Letwin stemden, hem de komende week ook zullen steunen. Dan heeft hij nog tien tot vijftien politici nodig die per se een No Deal willen uitsluiten, maar het akkoord van Johnson in principe steunen. Een dergelijk scenario lijkt niet onhaalbaar.

Steun of geen steun

De steun voor de deal kan toenemen, als politici merken dat kiezers boos zijn over de wijze waarop het Lagerhuis verzuimde op ‘Super Saturday’ de Brexit eindelijk te regelen. Het kan ook zijn dat politici, vooral van Labour, de komende dagen, gaan aarzelen. Dat er waarschijnlijk straks gestemd wordt over het gedetailleerde wetsvoorstel dat de Brexit regelt en niet over het meer oppervlakkige onderhandelingsakkoord. Details gaan dan wellicht een grotere rol spelen.

Om een numerieke meerderheid te smeden moet Johnson politici met tegenovergestelde denkbeelden achter zich krijgen. Hij moet steun hebben van zowel hardliners bij zijn eigen fractie, die denken dat dit akkoord het Verenigd Koninkrijk in staalt stelt belastingen te verlagen en het mes in milieuregels en de bescherming van vakbonden te zetten – om zo een Singapore-aan-het-Kanaal te worden.

En Johnson moet steun hebben van Labour-politici die juist geloven dat na de Brexit de regering stevig zal investeren in betere gezondheidszorg, onderwijs en armoedebestrijding. En dat de EU-standaarden voor zaken als arbeid en voedsel juist niet overboord gaan.

In deze fluïde Brexit-tijden is er geen garantie dat zo’n coalitie van uitersten lang genoeg stand houdt voor Johnson om de Brexit eindelijk te regelen.