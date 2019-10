De veehouder

Wie

De melkveehouder

Waarom

Protesterende boeren trokken massaal naar Den Haag en naar de provinciehuizen. Slachtoffers van regelgeving? Nee, vastgelopen in een verrot systeem, dat ze zelf, samen met banken en politici hebben ontwikkeld. Verrot, want terwijl meer dan de helft van de Nederlandse zuivel naar het buitenland verdwijnt, wordt hier de bodem vernield, de lucht vervuild en het landschap kapotgemaakt. De dode lente is op de weilanden inmiddels een feit. En de melkveehouders floreren er zelf ook niet bij. Hun aantal daalt maar door (67.000 in 1980, 17.500 in 2017).

Hoe

Pen, penseel en inkt.

Een versie van deze illustratie verscheen ook in NRC Handelsblad van 19 oktober 2019