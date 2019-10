Chileense protesten tegen duurdere metrokaartjes lopen uit op rellen

Protesten tegen de verhoging van de prijs van openbaarvervoerkaartjes in de Chileense hoofdstad Santiago zijn vrijdag uitgelopen op rellen en botsingen met de politie. Betogers, veelal scholieren en studenten, blokkeerden metrostations en wierpen barricades op. De situatie werd voor de autoriteiten dermate onbeheersbaar dat president Sebastián Piñera in gebieden de noodtoestand uitriep. Zeker één metrobestuurder raakte gewond door gebroken glas.

In Chili wordt al sinds maandag geprotesteerd tegen een besluit om de prijzen van metrokaartjes te verhogen. Als gevolg van de koers van de Chileense peso, onderhoudskosten en gestegen brandstofprijzen ging de prijs van 800 Chileense pesos naar 830 pesos, omgerekend 1,04 euro. Uit ongenoegen begonnen jongeren in groten getale over de toegangspoortjes voor de metro te klimmen en zwart te reizen.

In de loop van vrijdag werd de sfeer steeds grimmiger, melden internationale persbureaus. Er werden brandjes gesticht, politievoertuigen werden aangevallen en er is met stenen gegooid. Ook was op televisie te zien hoe ten minste één bus in brand werd gestoken, meldt persbureau AP. Ook in het hoofdkantoor van energiebedrijf Enel Chile woedde brand, volgens de onderneming eveneens aangestoken door betogers. Niemand raakte gewond.

De politie probeerde de betogers uiteen te drijven met onder meer traangas, maar moest zich op verschillende plekken terugtrekken. Uiteindelijk besloot Piñera de noodtoestand uit te roepen, naar eigen zeggen vanwege „de veiligheid van de inwoners, bescherming van spullen en de rechten van al onze landgenoten die te maken hebben gekregen met de gevolgen van de daden van echte criminelen”. Wel zei de president volgens persbureau Reuters een dialoog te willen om „het leed van mensen die gebukt gaan onder de prijsverhogingen te verlichten”. Economische ongelijkheid is in het relatief welvarende Chili een belangrijk politiek thema.