Chileense president draait prijsverhoging metro terug na protesten

De Chileense president Sebastián Piñera kondigde zaterdag op nationale televisie aan dat hij de prijsverhoging van openbaarvervoerkaartjes zal terugdraaien, nadat dit tot hevige protesten had geleid in het land.

De president zei „met nederigheid en spanning” naar „de stem van mijn landgenoten” te hebben geluisterd. Er zal volgens de president een werkgroep worden opgezet om verder in overleg te treden.

„Ik zal geen angst hebben te blijven luisteren naar hun stem, want zo wordt de democratie gevormd.”

Vanwege onderhoudskosten, de koers van de Chileense peso en gestegen brandstofprijzen ging de prijs van een metrokaartje omhoog van 800 naar 830 Chileense pesos, een verhoging van omgerekend vier eurocent. In reactie hierop wordt er al dagenlang gedemonstreerd in Chili, in de hoofdstad Santiago en in andere steden.

Leger in de straten

Tijdens de protesten, die in de loop der dagen steeds heviger werden en op vrijdag op rellen uitdraaiden, zijn er onder andere metrostations, bussen en gebouwen in brand gestoken. Een noodtoestand van vijftien dagen werd uitgeroepen en ongeveer 300 demonstranten zijn opgepakt.

Ondanks de noodtoestand werd er nog steeds geprotesteerd, onder andere door op potten en pannen te slaan. Er kwam ook veel kritiek van Chilenen op een foto van de president in een luxe restaurant, waar hij de verjaardag van zijn kleinzoon aan het vieren zou zijn terwijl de protesten buiten gaande waren.

Het leger is in de straten van Santiago ingezet, wat voor oudere Chilenen een herinnering is aan de periode van de dictatuur onder Pinochet. Na de aankondiging van de president werd er door een generaal bekendgemaakt dat er een avondklok zal worden ingesteld.